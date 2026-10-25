VIDEO Žestok obračun u Beogradu: Nastala opća makljaža, spominje se i suprug poznate glumice

Ozbiljan fizički sukob izbio je u nedjelju oko 14 sati u Ulici cara Dušana na beogradskom Dorćolu, a u incidentu je ozlijeđena jedna žena

Na mjesto događaja stigli su policija i Hitna pomoć, prenosi Nova.rs. Prema izvještaju reporterke N1, fizičkom obračunu prethodila je žestoka verbalna svađa. Prema iskazima svjedoka, ozlijeđenu ženu Hitna pomoć prevezla je na liječničku obradu. Snimke koje se šire društvenim mrežama i svjedočenja okupljenih pokazuju da se incident dogodio u blizini pizzerije Cezar, čiji je vlasnik Mića Sovtić, suprug glumice Anice Dobre, koji je sudjelovao u incidentu. Taj se ugostiteljski objekt i tijekom ranijih izbornih ciklusa spominjao u javnosti zbog sumnji oporbenih aktivista da se ondje vode paralelni birački popisi.

Do sukoba je došlo kada su građani, nezadovoljni zbog sumnjivih aktivnosti za koje tvrde da se odvijaju u pizzeriji, pokušali snimiti njezina vlasnika. Na snimkama se vidi skupina muškaraca koja nasrće na ženu i jednog prolaznika nasred ceste. Tijekom meteža jedan je od sudionika tučnjave završio i pod kotačima automobila koji je prolazio. Napadnuta žena opisala je što se dogodilo i istaknula da su im u pomoć priskočili građani.

Mića Sovtić udario šamar ženi ,pa pobio nokaut . https://t.co/wVm9XC3wfd — black & white (@bianconerobgd) October 25, 2026