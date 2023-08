Otac uhićenog navijača: Sigurno nisu heroji, ali nisu baš svi ni huligani

'Ja bih izrazio sućut obitelji poginulog Grka bez obzira na to od koga je on nastradao, nijedan život nije vrijedan ovakvih gluposti, tako da nemam što reći osim da mi je žao u ime tih klinaca, nas roditelja, pa i Hrvatske', rekao je Ivan Kunac , otac uhićenog navijača za Dnevnik Nove TV .

'Pogotovo što znamo kamo se ide i pod kojim okolnostima. Dečku od dvadeset godina možete pričati, ali teško mu možete zabraniti ako je on to zacrtao, pogotovo ako ne ovisi o meni, ako je on radio, zaradio za to, imao je i novac za put.

Sumnjam da su oni, bar ta ekipa, znali što se sprema. Pretpostavljam da su računali da može biti neka frka tamo, ali da će baš tako završiti, da je to bio nekakav cilj, to ne vjerujem. Na kraju krajeva, to su djeca, nisu to neki ubojice.', rekao je Kunac te nastavio:

'Ne mogu tvrditi da nije znao da ide na organiziranu tučnjavu. Moguće da znaju, da su znali, pa mi nije htio reći jer bi bio još veći pritisak da ne ide. Nije njima isto, znate, imaju oni neka svoja pravila u tom miljeu i teško možete iz njih uopće izvući po kojoj logici funkcioniraju', ispričao je.

Njegov sin, dosad nekažnjavani student agronomije, krenuo je autom s još trojicom vršnjaka iz kvarta. Dosad su se često javljali.