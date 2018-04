Majka Elona Muska: Nekad je jedva preživljavala, a danas ne zna kud bi od posla

Maye Musk danas je jedan od najstarijih modela na modnoj sceni, no i u 69. godini oduševljava izgledom pa se nerijetko nađe na naslovnicama najprestižnijih magazina. Priča o njezinu nevjerojatnom životu punom uspona i padova te samohranom odgoju djece, od koje možda najbolje znate Elona Muska, ostavit će vas bez teksta

Maye Musk rođena je 19. travnja 1948. godine u kanadskom gradiću Regina te je uz sestru blizanku jedno od petero djece u obitelji Haldeman. Otac Joshua i majka Wyn, po struci kiropraktičari, vodili su uspješan privatni biznis, no njihova najveća strast bila su putovanja. Zato je Maye još kao djevojčica proputovala mnoge svjetske destinacije. Iz Kanade su se preselili u Južnoafričku Republiku te tako istražili većinu tog kontinenta. Zato je već kao mala proširila vidike i shvatila kako joj svijet može biti na dlanu.

Danas je uspješna i prepoznata u modnoj industriji, no nije uvijek bilo tako. Godinama je živjela na rubu egzistencije te usto kao samohrani roditelj odgajala troje djece. Ovo je 10 nevjerojatnih činjenica o ženi koja dokazuje da i na pragu 70. možete vladati modnom scenom te da nikada nije kasno slijediti snove.

Iako je tijekom mladosti dobro zarađivala od modelinga, majčinskom ulogom sve je to malo zapostavila. No djecu je nekako trebalo prehraniti i podići na noge. Zato je u jednom trenu radila čak pet poslova i pohađala fakultet kako bi stekla diplomu. Nakon dnevnih poslova navečer bi išla na razna modna snimanja.

Nakon razvoda slijedi vrlo ružan period njezina života. Kao samohranoj majci nije joj bilo nimalo lako s troje male djece i mizernim prihodima. 'Nakon razvoda napustila sam Južnoafričku Republiku kako bih započela novi život u Torontu. Bile su to teške godine, s troje male djece i bez prihoda, a plakala sam kad bi prolili mlijeko jer nisam imala novca za novo', otkrila je u jednom intervjuu za Vogue danas uspješna 69-godišnjakinja.

'Kada sam dobila prvu plaću, prvo sam kupila tepih jer nismo imali stolice niti išta drugo od sjedećeg namještaja. Druga stvar koju sam kupila bilo je računalo za mog sina Elona. I tako bi on satima sjedio na podu i vrijeme provodio na svom novom računalu', otkrila je ova snažna žena. Isto tako, kasnije je podupirala svoje sinove u poslovnim projektima koje su pomno planirali. Braća Elon i Kimbal Musk pokrenuli su softversku tvrtku Zip2, koju su kasnije prodali za nevjerojatnih 300 milijuna američkih dolara.

Iako je živjela teško i jedva preživljavala, nikada nije zapostavila obrazovanje svoje djece. Znala je da će im to jednoga dana svima osigurati bolju budućnost.

S djecom je u to vrijeme živjela u malom stanu, prvotno i bez namještaja. 'Odrastajući, shvatite da se naporan rad i volja uvijek isplate i na kraju budete sretni zbog rezultata', rekla je jednom prilikom. Naravno čim su djeca malo odrasla, počeli su joj i financijski pomagati. 'Oni su također morali biti odgovorni i disciplinirani jer su znali da mi moraju pomoći i da jednostavno ne mogu sama', kazala je Musk.

I dok bi se mnoge žene njezinih godina već oprostile s karijerom i uživale u plodovima cjeloživotnog rada, Maye nije jedna od takvih. U rujnu prošle godine krasila je naslovnicu časopisa Cover Girl i tako postala najstariji živući model, a to je samo jedan od njezinih modnih angažmana.

'Uvijek jedite zdravo, vaše tijelo znat će to prepoznati', objasnila je Maye te tada otkrila da ona prehranu uglavnom bazira na bundevi, špinatu, cvjetači, ribi i piletini. No isto tako s vremena na vrijeme se počasti i omiljenom slasticom, pudingom od karamele, a najbolje je prema njezinim riječima sprema sin Kimbal.

'Dokaz sam za to da i u starijoj dobi možete pronaći posao. Zapravo nikad nisam radila toliko koliko sada radim', objasnila je Musk. No nije bilo lako doći do statusa koji danas ima. Iza nje su sati i sati audicija, uspona i padova, pomnih planiranja i odricanja. Njezin zaštitni znak postala je sijeda, skoro bijela kosa koju je prestala bojiti u dobi od 60 godina. Upravo taj potez donio joj je razne kampanje za brojne kozmetičke proizvode.

Angažirala ju je čak i velika Beyonce

Osim što je postala redovito lice na njujorškom tjednu mode te što često dolazi kao pratnja na društvena događanja sa svojim sinom Elonom Muskom, ova nevjerojatna žena zakoračila je i u svijet glazbene industrije. Pojavila se u spotu glazbene dive Beyonce za pjesmu 'Hunted'.