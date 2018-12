Otac Davida Dragičevića traži ostavku ministra policije Republike Srpske

Davor Dragičević, otac mladića kojega je smrt pod nerazjašnjenim okolnostima u ožujku potaknula masovne prosvjede protiv režima Milorada Dodika, najavio je u subotu da će od sada zahtijevati ostavke ministra unutarnjih poslova i drugih visokih dužnosnika MUP-a Republike Srpske i okupljanja će se održavati sve dok se taj zahtjev ne ispuni

Uoči velikog prosvjeda skupine "Pravda za Davida" najavljenog za nedjelju u Banjoj Luci, Dragičević se oglasio na Facebooku porukom da ministar unutarnjih poslova Dragan Lukač i ostali moraju biti smijenjeni ili podnijeti ostavke do početka tog okupljanja, a u protivnom sudionici neće otići s trga Krajine.

Za sve što može slijediti nakon toga, poručio je Dragičević, bit će odgovorni predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednica RS Željka Cvijanović, MUP RS i entitetsko tužiteljstvo.

Upozorio je da je do 25. prosinca sve bila borba za istinu o smrti njegova sina no nakon policijske brutalnosti nad prosvjednicima tog dana sve se promijenilo i sada se mora "ići do kraja".