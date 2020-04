Ranko Ostojić, SDP-ov saborski zastupnik, kazao je kako je u splitskom domu za starije i nemoćne, gdje je već 20 godina i njegova majka, najmanje 10 dana skrivano da postoji ozbiljna zaraza

Kada je riječ o postupanju policije kod crkve na Sirobuji, ističe da to nije prvi incident u kojem policija ima krivu taktiku.

'A, sad imamo smrtne slučajeve. Tek prije dva dana izdan je naputak kako da se štite najosjetljivije skupine, što vam to govori? Tek sad se uvodi smjenski rad, Izvidi su tajni, a situacija po kaznenom postupku propisana. Sad vam se događa da nema knjige ulaza, imate izjave svih vinovnika, to je samo nastavak šlampavosti“, kaže Ostojić i dodaje da je dobro da se sada alarm upalio za sve domove.

„Kad treba rastjerati dvije žene onda bacaju na pod i one koji im žele pomoći. Ova misa se danima najavljivala, a oni su mirno čekali da svi raziđu“, kaže Ostojić i dodaje da će o krivim odlukama uvije govoriti jer mu se „može naredit da nosi masku, ali ne i brnjicu“.

Navodi da to misli i za rad stožera.



'Ne smatram da postoje bogovi, odluke se moraju donositi i oni iza njih moraju stajati. Ovaj stožer nema pravu zakonsku podlogu, i naravno da može doći do tužbi', napominje Ostojić i upozorava na još jednu stvar.



„Pojam izolacija ili samoizolacija ne postoji, to je glupost. Mora biti upravni akt koji svaka osoba mora dobiti. Puno je tu improvizacije, to je posao i za državnog inspektora kojeg, srećom, ne čujemo puno jer on bi uvodio mjere psihijatrijskog liječenja“, kaže Ostojić.



Mjeru praćenja mobitela nazvao je glupošću koja je, da se nije pobunila javnost i oporba, mogla dovesti do ozbiljne povrede ljudskih prava.

„Možda je u pozadini neki biznis, nešto što je imanentno HDZ-u“, napomenuo je Ostojić.



Istu ocjenu dao je i e- propusnicama, rekavši da nam trebaju suvisle zone kretanja, a ne promašene mjere koje ne daju nikakav rezultat osim što ugrožavaju policijske službenike.

Na opasku da ga prozivaju kako je kritika da se 43 milijuna kuna da bolnici u Mostaru, kaže da intencija nije bila da se drugome ne pomogne.

„Kod nas puno ljudi nema ni masku, zdravstvenom osoblju prijeti se otkazima ako spomenu manjak opreme. Je li to omalovažavanje tih 43 milijuna kuna. Nije se trebalo dati jednoj bolnici, već onima koji su u susjednoj suverenoj zemlji izabrani da upravljaju“, kazao je Ostojić za N1.