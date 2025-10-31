Oslobađanje od ruskog utjecaja: Alexandru Munteanu novi moldavski premijer

'Imamo jedinstvenu priliku postati vlada koja će Moldaviju uvesti u Europsku uniju ', rekao je Munteanu uoči glasanja u parlamentu na kojem je dobio podršku 55 od 101 zastupnika.

Alexandru Munteanu , 61-godišnji ekonomist, imenovan je nakon parlamentarnih izbora u rujnu na kojima je vladajuća Stranka akcije i solidarnosti (PAS) predsjednice Maije Sandu uvjerljivo pobijedila proruskog suparnika i osvojila novi mandat za nastavak moldavskog puta prema EU-u.

Munteanuova vlada morat će se znati nositi sa značajno nepovoljnim ekonomskim uvjetima i upornim rastom inflacije, koja je uglavnom rezultat ruske invazije na susjednu Ukrajinu od 2022.

Pridruživanje EU-u može potrajati mnogo godina, a Moldavija će morati poduzeti teške reforme, među kojima je reforma pravosuđa.

Munteanuu, koji je 20-ak godina radio u inozemstvu, pa i za Svjetsku banku, ovo je prva politička dužnost, a kao prioritete svoje vlade je naveo 'EU, mir, rast'.

Novi premijer ima moldavsko, rumunjsko i američko državljanstvo.

Ishod parlamentarnih izbora, održanih prošlog mjeseca, smatra se porukom Moskvi, političkom centru Moldavije iz doba Sovjetskog Saveza, koju dužnosnici optužuju za široko rasprostranjeno političko uplitanje.

Rusija te optužbe poriče.

Munteanu je također dao do znanja da će Kišinjev pokušati riješiti dugogodišnji spor sa svojom regijom Pridnjestrovlje, koje se predvođeno proruskim separatistima odvojilo u kratkom ratu početkom 1990-ih.

Sukob miruje, ali nije riješen i nije postignut gotovo nikakav napredak. No moldavska kandidatura za ulazak u Europsku uniju zahtijevat će žurnu aktivnost po tom pitanju.

Munteanu je rekao da je 'teoretski moguće' pridružiti se EU-u bez reintegracije Pridnjestrovlja, ali je rekao da je prilika za rješavanje spora trenutačno dostupna.