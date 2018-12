Osječki miksolog skupljao znanje po svijetu, vratio se kući i smutio slavonski koktel s kulenom

Otišao je prije 12 godina iz Osijeka, obišao svijet te se vratio kući dovevši i suprugu Kolumbijku. Zaradu je ulagao u edukaciju, što mu se sada itekako vraća. Miroslav Kljajić je miksolog koji se nedavno upustio i u vlastiti biznis otvorivši Craft room, jedini takav na potezu od Zagreba do Beograda, a ovo je njegova priča

'Miksolog je nova riječ u hrvatskom. To bi bila osoba između barmena koji priprema pića iza bara i kuhara. Onaj koji kreira svoje koktele s unikatnim sastojcima, kuha te proizvodi svoje sirupe i likere. Istovremeno treba poznavati puno stvari, od same proizvodnje do sastojaka, uparivanja i sljubljivanja hrane i okusa, kako bi nešto mogao napraviti', objašnjava za tportal Osječanin Miroslav Kljajić. Kaže da nije jedini u Hrvatskoj koji se bavi time. Zvanje je to koje se ne stječe na tečajevima i ispitima, nego se skuplja godinama. Odluka da će se baviti upravo time pala je još u Irskoj, u koju je otišao 2005. i zadržao se iduće četiri godine. Za to je vrijeme završio jednu od škola za barmene, a bio je to tek početak.

'Radio sam potom u ljetnim sezonama kod nas na Jadranu, točnije u beach baru na Braču, završio još jednu školu za barmene u Zagrebu, a zime provodio radeći u Njemačkoj. Posljednjih šest godina proveo sam na kruzerima najveće svjetske kompanije Carnival. Tamo sam ispunio sve svoje želje', kaže Osječanin, dodajući da je s ovom kompanijom koja zapošljava 30.000 ljudi proputovao cijeli svijet. Krenuo od nule Reći će kako je imao sreće jer je za to vrijeme promijenio različite brodove na kojima je obišao Australiju, Indoneziju, cijeli Mediteran dva puta, Ameriku, a najviše plovio na Karibima.

'Stvarno sam imao sreće jer sam imao različite brodove na različitim destinacijama. U poslovanju ove kompanije za koju sam radio ne može se odmah doći do statusa barmena. Stigavši kod njih, krenuo sam od početka, ali sam kratko radio kao konobar i u povijesti ove kompanije postao najbrže promovirani barmen', opisuje on. Unatoč iskustvu, osobe koje stignu na Carnivalove kruzere vraćaju se na start. Tako je i on krenuo od početka, ali je prije toga završio njihov četverotjedni koledž. 'Doslovno se kreće od nule. Shvatio sam to ozbiljno i dao sam 300 posto sebe. Jako brzo mi se to vratilo. Menadžeri su me primijetili, pa sam promoviran u barmena, a potom u master miksologa. U trenutku kada sam dao otkaz na toj poziciji u cijeloj kompaniji bilo nas je troje', nastavlja svoju priču Kljajić za tportal.

Kući, u Osijek, odlučio se vratiti prije otprilike godinu dana i za stalno je stigao ove godine. Prioritet mu je sada obiteljski život, a na kruzeru je upoznao i svoju suprugu, Kolumbijku. 'Vidio sam što sam htio i želim se skrasiti. Oženio sam se, a supruga je došla sa mnom u Osijek. Kada sam je prvi put ovdje doveo, odmah se zaljubila u grad. Puno mi je pomogla i otvorila oči jer neke svakodnevne i uobičajene stvari ne vidimo, nego ih prihvaćamo zdravo za gotovo. Prije svega, riječ je o sigurnosti. Osijek je doslovno grad po mjeri čovjeka, pun zelenila, miran. Nisam to uočavao dok mi ona nije ukazala na to. Vodio sam ju kroz cijelu Hrvatsku, prošli smo sve od Dubrovnika do Istre. Prilagođava se na život ovdje i uči hrvatski. Kaže da je jezik težak', kaže ovaj miksolog, otkrivši i da je prije nekoliko dana zakoračio u vlastiti biznis. Otvorio je, naime, Craft room u samom središtu Osijeka, prvi bar takve vrste u Slavoniji i Baranji i jedini na potezu od Zagreba do Beograda. Pojam craft, objašnjava on, ljudi kod nas najčešće povezuju s pivom. 'No to označava nešto rađeno u manjim serijama, neku kreaciju. Miksolozi se pak orijentiraju na kreiranje koktela u kuhinji. Cilj je napraviti nešto svoje, proizvesti neke okuse. Kokteli koje radim nisu klasični poput mohita ili sex on the beach, nego kuham svoje sirupe. Svaka osoba ima različit ukus - netko voli slano, netko slatko, drugi kiselo - a mi radimo ono što je idealno za nekoga, posebno kreirano za njega', nastavlja s pričom. Idealan omjer svaki će gost kreirati prema vlastitoj želji od alkoholnih pića pomoću okusa koji mu se dodaju, od marelice, kakaa, jagode, ruže, krastavca, lavande, pikantnog manga do hibiskusa, bosiljka, bazge i lavande. Na svojem listiću želja označavaju potom od jedan do pet slatkoću, kiselost i jačinu koju žele okusiti u čaši.

'Cilj je da pijući koktel koji kupite doživite potpunu satisfakciju, da vam on u potpunosti odgovara. To je ono što sam radio posljednjih šest godina na brodu u Americi. Gosti su bili oduševljeni jer su to kokteli pripremljeni baš za nekoga osobno', objašnjava nam Kljajić, dodajući da u slobodno vrijeme uči o povijesti različitih pića, a hobi mi je skupljanje onih kvalitetnih. Takvu kolekciju ima kod kuće. Slavonski koktel Zaljubljenik je u kompleksne i aromatične koktele u kojima se ne pojavljuje jedan, nego nekoliko okusa, a formula kojom je osvojio Osječane skrivena je iza slavonskog koktela. On je rezultat rada na njegova tri koktela, a na svakom od njih zasebno je radio po tri mjeseca. 'Slavonski koktel ima dva sastojka koja sam sam radio. Za njegovu pripremu koristim prvi hrvatski viski iz Đurđenovca, a dodajem mu sirup od šljive i bagremov med te žitni destilac s okusom kulena. Šljive su domaće, ovdje kupljene, kao i kulen koji sam pržio na tavi i pripremao ga dva dana da bih od njega napravio infuziju u tekućem stanju. Konačni rezultat je ono što sam i želio, koktel koji podsjeća na Slavoniju vizualno i po teksturi te baziran na autohtonoj hrani. I sve je sto posto slavonsko, domaće', zadovoljno će ovaj miksolog, kojemu pljušte ponude za posao sa svih strana svijeta. No njegova odluka zasad je jasna. Ostaje tamo odakle je krenuo.