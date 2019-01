Osječki HDZ proziva gradske tvrtke: Šalju uplatnice za nepostojeće dugove, ali tu nije kraj amaterizmu...

Nakon komunalne naknade koja je u Osijeku poskupjela 20 posto, potom i uplatnica koje su Osječanima stigle na kućne adrese s pogrešnim rokom naplate, ali i većim cijenama iz Unikoma, komunalne tvrtke koja se između ostaloga brine o odvozu i zbrinjavanju smeća, a potom poštanskih sandučića zatrpanih opomenama pred tužbu iz Zavoda za stanovanje zbog neplaćanja mahom nepostojećih dugova na ime otkupa stanova - osječki HDZ-ovci postavljaju pitanje zašto gradski sustav ne funkcionira

'Iako Zakonom o radu poslodavac nije dužan isplaćivati naknadu za prijevoz svojim djelatnicima, u pravilu poslodavci to rade. I Grad Osijek to je godinama činio. Prema saznanjima koja imamo, zaposlenici gradskih tvrtki i gradske uprave ubuduće bi trebali uzimati Butru, godišnju kartu GPP-a, te više neće dobivati naknadu za prijevoz. Smatramo to smanjenjem njihovih dugogodišnjih stečenih prava iz radnog odnosa i shvaćamo nezadovoljstvo zaposlenika', rekao je čelnik osječkog HDZ-a te dodao kako se time nameće novo pitanje: 'U kakvom se stvarno stanju nalazi osječka tvrtka Gradski prijevoz putnika (GPP)?'

Osječki HDZ-ovci na kraju su pitali hoće li biti novih poskupljenja komunalnih usluga za građane? Traže i odgovor što će Grad poduzeti da se u gradskim tvrtkama više ne događaju naplate nepostojećih potraživanja.

'Tražimo da se odgovori koliko je točno opomena pred tužbu poslao Zavod za stanovanje? Koliko ih je bilo spornih, ali i što je s onim nepostojećim dugovima Osječana koji im nisu došli pred vrata, nego su uplatili traženi iznos. Hoće li im se novac vratiti?', nizao je pitanja Ivan Radić te je od gradske uprave zatražio da se očituje o tome koliko točno gradskih tvrtki sustav naplate provodi putem vanjskih subjekata i o kojim je subjektima točno riječ.