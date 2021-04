Osim stanova Kovačević navodno kao mito dobio i automobile za kćer i sin: 'Tata ja sam odabrala'

Novi Alfa Romeo Giulietta za kćer, najam Lexusa za sina, stan u luksuznom zagrebačkom Ban Centru te također novi stan na splitskom Žnjanu pokloni su koje je, prema najnovijim USKOK-ovim inkriminacijama, bivši direktor Janafa Dragan Kovačević primao od poduzetnika Ivana Širića u zamjenu za dobivanje oko 30 milijuna kuna vrijednih poslova s Janafom, piše Jutarnji list

Budući da stan formalno nije imao nikakve veze s Kovačevićem, nije niti bio blokiran rješenjem o blokadi svih Kovačevićevih nekretnina. No, prema svemu sudeći istražitelji su nastavili "kopati" po tom stanu, ali i poslovima koje je Cefis imao s Janafom, da bi na kraju to dvoje u srijedu doveli u uzročno-posljedičnu vezu. Konkretno, premda te nekretnine ne glase na Kovačevića nego na Širića i njegove tvrtke, USKOK je osumnjičio Kovačevića da je već nekoliko godina pravi vlasnik tih stanova, odnosno da ih je Širić kupio za njega, piše Jutarnji list.

No, za razliku od slučaja s Krešom Petekom, kada se Kovačeviću na teret stavljalo da je od Peteka primio 1,96 milijuna kuna u gotovini, nove USKOK-ove optužbe terete Kovačevića da je mito primio u obliku nekretnina, točnije dva luksuzna stana, u Zagrebu i Splitu, te u vidu drugih darova koje je primao za sebe i članove svoje obitelji. Osim Kovačevića i Širića, u srijedu je ponovno uhićen i bivši direktor Sektora sigurnosti i zaštite u Janafu, Vlado Zorić , te direktor tvrtke M.G.S. za proizvodnju vatrogasnih vozila iz Kraljevice, Edo Seifried .

Policija i USKOK dokaze za to prikriveno vlasništvo moguće nalaze u nizu manjih indicija, poput dijelova prisluškivanih razgovora, svjedočenja susjeda, plaćanja troškova za uređenje te nekretnine i slično, kao i u nekim prijašnjim slučajevima. Kovačević, pak, tvrdi, kako doznajemo, da on s tom nekretninom nema nikakve veze te je prijepodne navodno odbio kao vlasnik prisustvovati pretrazi nekretnine jer, kako tvrdi, on nije vlasnik.

Stan u Ban Centru te stan na Žnjanu pretraženi su prijepodne bez njegove prisutnosti. Inače, tu zgradu na Žnjanu gradila je tvrtka u vlasništvu bivšeg šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka i njegova stranačkog kolege Klementa Bašića.

No, te nekretnine nisu sve što USKOK inkriminira Kovačeviću kao mito. Osim njih Širiću se na teret stavlja da je Kovačevićevu sinu plaćao najam automobila Lexus, ali i da je Kovačevićevoj kćeri kupio Alfa Romeo Giuliettu koju trenutačno vozi. Naime, provjeravajući imovinu Kovačevića, ali i njegove obitelji, istražitelji su uočili vozilo, no provjeravajući kod prodavača utvrdili su da vozilo nije platio Kovačević, nego Širić.

Također analizirajući kontakte između Kovačevića i njegove kćeri, otkrili su razgovor u kojemu Kovačevića kći javlja ocu o automobilu koji želi, a on joj je rekao da sama odluči koji će joj automobil kupiti. "Tata, ja sam odabrala", navodno je zabilježeno u komunikaciji, no to vozilo, prema optužbama istražitelja, ne plaća Kovačević, nego Širić. Kako se pak među osumnjičenima pojavio i Edo Seifried, posebna je priča.

Naime, USKOK tereti Kovačevića da je u zamjenu za nekretnine i automobile Širićevoj tvrtki "sredio" dva posla s Janafom. Jedan je posao raznih vrsta informatizacije za Janaf, između ostaloga navodno poslova informatizacije sustava javne nabave težak oko 18 milijuna kuna. Prema USKOK-ovim optužbama, a koje navodno USKOK temelji na snimkama razgovora i presretnutoj komunikaciji, Širiću je Kovačević povjerio da sam daje prijedloge kako izraditi natječaj na kojem se on kasnije natjecao i pobijedio.

Drugi je pak posao nabave dvaju specijaliziranih vatrogasnih vozila, s posebnim kompjutoriziranim dizalicama. Taj posao, "težak" oko dva milijuna eura, dobio je kraljevički M.G.S. Ede Seifrieda, no kao podizvođača je zaposlio Širića za ugradnje elektronike u tim vozilima. Ono za što USKOK sumnjiči Kovačevića, Širića i Seifrieda jest to da je outsourcanje Širića zapravo bio uvjet da M.G.S. uopće dobije posao, odnosno da su na taj način sredili posao Širiću s Janafom, bez da on direktno posluje s Janafom.

Sve ove optužbe, barem prema prvim informacijama, Kovačević negira, kao uostalom i sve za što ga je USKOK sumnjičio u prvome krugu istrage, kada ga se teretilo da je pogodovao Kreši Peteku, piše Jutarnji list.