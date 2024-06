Organizacije za ljudska prava: Presuda Assangeu opasan pravni presedan za novinarstvo

Nekoliko skupina za ljudska prava, vodeće medijske organizacije i čelnici država poput Meksika, Brazila i Australije, pozvali su da se optužnica protiv Assangea povuče.

Njegova supruga Stella, prvotno i jedna od njegovih odvjetnika, izrazila je oduševljenje odlukom, no naglasila da nagodba radi njegove slobode i dalje predmet brige za novinare, posebice one koji rade na pitanjima nacionalne sigurnosti.

Alan Rusbridger, bivši direktor britanskog medija Guardian, jednog od svjetskih medija koji je surađivao s WikiLeaksom u objavi povjerljivih informacija, rekao je kako je „poprilično uznemirujuće” da se zakoni o špijunaži koriste za napad na one koji su otkrili neugodne informacije za države.

„Žao mi je što je trebalo doći do nagodbe po optužbi o špijunaži jer smatram da nitko zapravo ne misli da je to što je on radio bila špijunaža”, izjavio je za Reuters. „No on je u zatvoru dovoljno dugo, nadam se da je to kraj kažnjavanja za ono što je učinio”., dodao je.

Rusbridger Assangea smatra pionirom „nove vrste poluaktivista, polunakladnika, polunovinara koji koriste internet s nevjerojatnim utjecajem”. SAD je, napadajući Australca, pokušao zaustaviti druge da prate njegov primjer, smatra bivši čelnik Guardiana.

„Stoga se, ako je cilj bio zaustaviti izvještavanje o nacionalnoj sigurnosti, bojim da je to uspjelo”, zaključio je.

Assangeovi pobornici smatraju ga herojem koji je postao žrtva jer je otkrio zločine SAD-a i otkrivao ratne zločine, uključujući u Afganistanu i Iraku.

Jameel Jaffer, izvršni direktor organizacije za slobodu govora Knight First Amendment Institute, rekao je da ova nagodba znači da je Assange služio pet godina u zatvoru „zbog aktivnosti kojima se novinari bave svaki dan”.

„To će nadviti dugu sjenu nad najvažnije vrste novinarstva, ne samo u SAD-u, nego i diljem svijeta”, napisao je u priopćenju.

I organizacija Committee to Protect Journalists (CPJ) smatra kako nagodba ima velike posljedice za novinarstvo diljem svijeta.

„Iako pozdravljamo kraj njegovog pritvora, SAD-ov progon Assangea postavio je štetan pravni presedan, otvorivši put za procesuiranje novinara pod aktom o špijunaži ako dobiju povjerljive materijale od zviždača. To nikad ne bi trebao biti slučaj”, poručila je direktorica CPJ-a Jodie Ginsberg.