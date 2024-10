Orešković: Proizvodnja u Petrokemiji uskoro će se ugasiti

Bojim se da Petrokemiju čeka sudbina sisačke Rafinerije, da bude logistički centar, rekla je SDP-ova zastupnica u saborskoj raspravi o prijedlogu 16 oporbenih zastupnika da Sabor osnuje povjerenstvo koje bi istražilo propuste Vlade i CERP-a te drugih državnih institucija u zaštiti nacionalnih interesa u Petrokemiji.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar uzvraća da Petrokemija „trenutno vrlo intenzivno proizvodi gnojivo“, kako Vlada i Republika Hrvatska zadržavaju petrokemijsku djelatnost, pokazuju jako veliku brigu i za hrvatsku poljoprivredu i za djelatnost Petrokemije.

Ministar Šušnjar: Da, moguće je s manje udjela imati više prava

„Da, Vlada i RH, imat će kontrolni paket u Petrokemiji, da, moguće je s manje udjela imati više prava“, uzvratio je oporbenim zastupnicama koje su propitivale ulogu i odgovornost Vlade, CERP-a i njihovih čelnih ljudi u procesu dokapitalizacije i gubitku kontrolnog paketa dionica.

Orešković pritom tvrdi kako je Petrokemija sve do lani imala dobit, da sada ide u nove gubitke, nikako u restrukturiranje i nastavak proizvodnje, te kako je najveći profiter u svim transakcijama Pavo Vujnovac.

Josip Jurčević (NZ) dodaje kako sve što se događa s Petrokemijom treba povezati sa skupinom Borg i slučajem Agrokor, koji je povezan s Petrokemijom. S te dvije tvrtke potpuno smo opustošeni u pogledu prehrambene suverenosti, izjavio je.

Pozivajući se na pisanje medija, Orešković tvrdi da je jedan od zahtjeva Hrvatske da se u upravu Petrokemije, postavi i jedan njen član, „a spekulira se“ da bi to mogao biti Šušnjar. S obzirom na to da je bio dio pregovaračkog tima, to bi bio sukoba interesa, izjavila je.

Šušnjar uzvraća kako mu je „smiješno“ komentirati te napise. „To ste možda čitali u Niku Titaniku, ne, to nije točno, od toga nema ništa“, kazao je zastupnici, poručivši joj da ni jedna od teza koje je iznijela nije istinita. „Vašim rječnikom rečeno, to je sušta bajka“, izjavio je.

Naglasio je i da proces dokapitalizacije Petrokemije još traje, da će biti završen upisom u sudski registar temeljnog kapitala i upisom dionica.

Orešković: To je način kako HDZ demonstrira silu u državi

Nakon što je Vlada u svom mišljenju odbila ideju oporbe da se osnuje istražno povjerenstvo, isto je učinila i HDZ-ova Magdalena Komes.

Najvažnije je da, po službenim objavama i izjavama predstavnika sindikata, Petrokemija radi u punom kapacitetu, ova tvrtka ne smije biti predmetom populizma, ni ispraznih debata, rekla je Komes.

Vlada je pak oporbeni prijedlog odbila s „obzirom na aktivnosti koje se provode u cilju održanja reprezentativnosti i prava Hrvatske u Petrokemiji“. Smatra da bi osnivanje istražnog povjerenstva "ozbiljno ugrozilo započete aktivnosti (potencijalno i štetno za interese RH) i otežalo postizanje započetih pregovora predstavnika Republike Hrvatske i turskih partnera".

Nema sumnje da će prijedlog biti odbijen, jer je to način na koji HDZ demonstrira svoju silu u državi, zaključila je Orešković.