Orban je u Mađarskoj proglasio izvanredno stanje zbog rata u Ukrajini. Što je u pozadini te odluke?

Mađarska je zbog rata u Ukrajini odlučila proglasiti izvanredno stanje, objavio je jučer mađarski premijer Viktor Orban. Koji su razlozi za takav potez tri mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, za tportal je analizirao vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić

Činjenica je da Mađarska ima dobre odnose s Rusijom i ovisi o ruskoj nafti te ne pristaje na šesti paket sankcija Europske unije Rusiji, a koji bi uključivao embargo na rusku naftu. Orban je dosad odolijevao pritisku iz Unije, a neki iz njegova objašnjenja proglašenja izvanrednog stanja iščitavaju da i dalje misli stajati na ruskoj strani. No pitanje je što Orban dobiva proglašenjem izvanrednog stanja? Donošenje odluka bez parlamenta čini se bespotrebnim kada se zna da njegova stranka Fidesz ima dvotrećinsku većinu u mađarskom parlamentu.

'Ovime se drži društvo u nekoj vrsti tenzija. To im odgovara na neki način. Svaka zemlja donosi odluke prema raspoloživim informacijama. Ima li tu nekog realnog straha da bi moglo doći do većeg priljeva izbjeglica? Ne vidim nekog realnog razloga da idu tako daleko i proglašavaju izvanredno stanje, mislim da je to nepotrebno. Ali Orban drugačije rukovodi svojom zemljom i neminovno je da to odgovara njegovim sugrađanima jer je za to dobio i potvrdu na izborima', kaže Avdagić.