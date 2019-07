Optuženi ubojica iz Struga odbacio krivnju za zločin iz koristoljublja

Damir Minković u ponedjeljak je ustvrdio da se ne osjeća krivim za ubojstvo strine i njezina posinka u studenome 2018. u zagrebačkom naselju Struge, koje je prema optužnici usmrtio iz koristoljublja

Tužiteljstvo je istaknulo kako će kao materijalni dokaz ponuditi nož koji je odbačen i nađen u kontejneru, dodajući da se Minković na društvenim mrežama fotografirao s tim nožem za kojeg je vještačenjem utvrđeno da je njegov. Uz to, tužiteljstvo je navelo kako je jedna svjedokinja vidjela okrivljenog kako odbacuje taj nož.

Minkovićeva obrana je u svojem uvodnom govoru navela kako će dokazati da okrivljeni nije počinitelj, dodavši kako ima svjedoke koji navode da su u inkrimirano vrijeme vidjeli neku drugu osobu.

Nakon uvodnih govora ispitano je nekoliko svjedoka, među kojima i Mirsada S. koja je kazala da je dan ubojstva vidjela Minkovića kako nešto odbacuje u kontejner.

'Prije ulaska u autobus odbacio je nešto u kontejner. Prilikom ulaska u autobus se stresao, a imao je nešto crveno ispod oka', rekla je Mirsada S.

Kao svjedokinja je ispitana i Brankica Z., koja je u daljnjem srodstvu s okrivljenim i koja je poznavala obje žrtve. Za Damira Minkovića je kazala kako je prema njoj uvijek bio pristojan te da je imao teško djetinjstvo te probleme s legalizacijom kuće u kojoj je živio.

'Dok je bio u zatvoru strina njegovu kuću legalizirala na sebe'

'On i žrtve su živjeli u dvojnom objektu kojeg je dijelio zid. Nakon što je Damir završio u zatvoru zbog razbojstva, njegova strina je kuću legalizirala na sebe. On je nakon povrata iz zatvora zatražio od strine da njegov dio upiše na njega no ona to nije učinila. Zbog toga su raspravljali, ali nisam čula da su se glasno svađali ili da joj je on prijetio', kazala je svjedokinja. Pritom je dodala kako ne vjeruje da je okrivljeni napravio to za što ga se tereti.

Svjedočio je i Darko B. koji je u noći ubojstva popio piće s Minkovićem u njegovoj kući. Minković mu je tom prilikom kazao kako idućeg dana putuje u Beograd k svojoj djevojci.

'Doznavši za ubojstvo, poslao sam mu poruku i pitao ga je li on to učinio. Rekao mi je da nije, što je još nekoliko puta ponovio', ispričao je svjedok.

Damir Minković optužen je da je u noći na 24. studenog prošle godine u kući na zagrebačkim Strugama zaklao svoju teško pokretnu strinu Mariju Minković i njezina posinka Sinišu Minkovića. Nju je četiri puta zarezao po vratu, a njega tri.

Potom je, stoji u optužnici, ispremetao stan u potrazi za novcem. Budući da novac nije našao u ladicama, iz strininog novčanika je uzeo neutvrđen iznos. Potom je otputovao u Beograd kod djevojke, ali je nakon nekoliko dana kasnije uhićen pri povratku iz Srbije.