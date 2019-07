Muškarac koji je podmetnuo požar u Kyotu osuđeni je pljačkaš

Muškarac osumnjičen za podmetanje požara u animacijskom studiju i smrt 33 osobe u jednom od najgorih masovnih ubojstava u posljednjih dvadeset godina u Japanu, ranije je osuđen za pljačku te je bio na liječenju zbog mentalne bolesti, izvijestila je javna televizija NHK

Aobe je u četvrtak upao u trokatnu zgradu studija uzvikujući "Umrite!" tvrdeći kako je plagiran, nakon čega je izlio po studiju zapaljivu tekućinu, vjerojatno benzin, te je zapalio.

U požaru je poginulo 33 ljudi, a 10 je u kritičnom stanju, objavile su vlasti u četvrtak, u najtežem masovnom ubojstvu od požara u Tokiju kad je 2001. poginulo 44 ljudi.

Čini se kako je Aobe napad planirao, objavili su mediji u petak pišući o najtežem masovnom ubojstvu u Japanu u dva desetljeća.

Četrdesetjednogodišnjak je "izgledao nezadovoljno, ljutito, vikao je nešto o tome da je bio plagiran", rekla je novinarima žena koja je vidjela kako osumnjičenog privode.

Osumnjičeni nije imao veze sa studijem Kyoto Animation, a na njegovoj vozačkoj dozvoli upisana je adresa u Saitami, sjevernom predgrađu Tokija, objavila je mreža NHK.

Kad je uhvaćen, rekao je policajcima: "Ja sam to učinio" i dodao da je potpalio požar jer je studio ukrao njegov roman, piše Kyodo koji citira policijske izvore.

Kyoto Animation, smješten u tihom predgrađu oko 20 minuta vlakom od središta Kyota, proizvodi popularne serije poput "Sound! Euphonium".

Japanci, posebno poklonici animacije, okupili su se u petak polažući cvijeće i odajući počast u spomen na žrtve napada.

"Teško je izraziti riječima kako se osjećam", kaže jedan od poklonika animacije 27-ogodišnji Yuichi Kumami, koji je uzeo slobodan dan od posla i iz obližnje Osake stigao kako bi položio cvijeće.

"Oni možda neće biti u mogućnosti producirati ponovno istu vrstu uradaka, ja se nadam da će i u budućnosti biti radova za pamćenje, no to bi sada moglo biti nemoguće i to je doista tužno", kaže slomljenim glasom.

Japanska animacija postala je važan kulturni izvozni proizvod, osvajajući fanove diljem svijeta. Kyoto Animation ima važnu poziciju u toj industriji s utjecajem koji nadilazi listu radova koji su izišli iz njihova studija.