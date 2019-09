Optužbe i prepirke jer Mostar nije postao Europska prijestolnica kulture

Izbor norveškog grada Bodea za Europsku prijestolnicu kulture (EPK) za 2024. godinu izazvao je u četvrtak optužbe i politička prepucavanja u Mostaru, čije je ulazak u završnicu predstavljao veliki uspjeh s obzirom da grad nema zakonodavnu vlast te da u njemu čak 11 godina nisu održani lokalni izbori

Osudio je kritike ovog projekta kazavši da dolaze od ljudi koji ne vole Mostar. ''Prije svega pokazali smo svijetu da u Mostaru ima ljudi koji vide budućnost. Kad vidite kako se priča o Mostaru pod navodnike 'od ljudi koji vole ovaj grad', onda uistinu kad to čitate najradije biste otišli iz ovoga garda'', rekao je Bešlić.

Mostar je nastupio pod nazivom 'Sve je premostivo' te je uspio okupiti kulturne djelatnike iz oba dijela grada, većinski hrvatskog i većinski bošnjačkog, i ujediniti se za zajednički projekt. Gradonačelnik Ljubo Bešlić izjavio je u četvrtak medijima u Mostaru kako je zadovoljan napravljenim, te da je rezultat ipak postignut. ''Ideja je bila da imamo bolje društvo bolji grad i bolje odnose i to je bila želja ovih ljudi'', rekao je mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić ocijenivši da su kulturni djelatnici pokazali da su vizionari.

U završnici izbora za EPK uz Mostar i Bode za 2024. godinu bila je i Banja Luka, no nakon prezentacija stručni tim ovoga projekta Europske komisije izabrao je u srijedu norveški grad.

Dodao je kako će tim kulturnih djelatnika nastaviti raditi na zajedničkim projektima i u budućnosti. Ravnatelj Narodnog pozorišta u Mostaru izrazio je uvjerenje kako Mostar zbog političkih razloga nije postao EPK za 2024. te da je bilo dosta opstrukcija od susjednih sredina, ističući da je i ovaj potez pokazao kako je ljudi u Mostaru žive zajedno bez obzira na naciju i sve drugo što ih razdvaja. '



'Ja moram reći da smo dobili pitanje tipa zašto je Konjic dao potporu Mostaru pa ju povukao, zašto je Trebinje dalo pa povuklo, zašto je Sarajevo izričito stalo na stranu Banje Luke?", rekao je ravnatelj Mujkanović.



Istodobno čelnik lokalnog Saveza za bolju budućnost Anel Kljako rekao je kako Mostar nije postao Europska prijestolnica kulture za 2024. zbog načina na koji Grad Mostar upravlja europskim novcem. ''To je bila informacija koju ja imam, i to je osnovni razlog zbog kojeg Mostar nije prošao. Inače se ne uzimaju gradovi koji su u krizi, a Mostar je definitivno u krizi. Međutim, problem s raspolaganjem europskim novcima je doveo do toga'', rekao je Kljako.



Nevladin aktivist Marin Bago iz udruge Futura rekao je kako Mostar nije mogao biti izabran za europsku prijetolnicu kulture, a istodobno 'biti prljav i zapušten'. U Mostaru su aktualne brojne affere od Deponije do prikupljanja otpada, upravljanja javnim novcem i uopće funkcioniranja demokracije budući izbori nisu održani od 2008. godine. Vlasti većinu problema pripisuju upravo tome što od 2012. godine ne postoji Gradsko vijeće, a oporba i kritičari to vezuju uz netransparentan rad i trošenje javnog novca.