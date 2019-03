Oprez, čak pet tramvajskih linija ovaj vikend mijenjaju trase

Iako još nije stiglo ljeto koje je uobičajeno predviđeno za radove po Zagrebu, prvo raskopavanje ulica kreće već ovaj vikend zbog čega će čak pet tramvajskih linija promijeniti trase

Tako će nove trase izgledati ovako:



Linija 4:​​ Dubec – Kvaternikov trg – Šubićeva – Trg žrtava fašizma – Ulica kneza Mislava – Glavni kolodvor – Savski most. Od Savskog mosta do Dupca linija 4 će prometovati redovnom trasom.



Linija 11: Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubec. U povratku iz Dupca linija 11 će prometovati redovnom trasom.

Linija 12: Ljubljanica – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubrava. U povratku iz Dubrave linija 12 će prometovati redovnom trasom.

Linija 14: Savski most – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Mihaljevac. Iz Mihaljevca prema Savskom mostu linija 14 će prometovati uobičajenom trasom.



Linija 17: Prečko – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Trg žrtava fašizma – Borongaj. U povratku iz Borongaja, linija 17 će voziti istom, izmijenjenom trasom.

One koji planiraju izlazak u petak ili subotu zasigurno će zanimati informacija kako će umjesto tramvaja noćne linije 32, u noćima od petka do ponedjeljka ujutro, voziti autobus i to izmijenjenom trasom: Prečko – Trg bana Josipa Jelačića – Praška – Zrinjevac – Ulica Pavla Hatza – Draškovićeva – Ulica Franje Račkog – Trg žrtava fašizma – Zvonimirova – Borongaj.

U povratku s Borongaja autobus noćne linije 32 će prometovati trasom: Borongaj – Zvonimirova – Trg žrtava fašizma – Ulica Franje Račkog – Draškovićeva – Boškovićeva – Zrinjevac – Praška – Trg bana Josipa Jelačića – Prečko.