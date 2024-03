Oporba: Vrijeme je da građani odluče žele li i dalje korumpiranu vlast

"Vrijeme je da vratimo mandat našim građaniima, da građani odluče žele li još četiri godine ovakve korumpirane vlasti, koja ide u ekstremnu desnicu, koja zarobljava institucije ili je vrijeme da građani izaberu politike i stranke koje imaju pozitivne rezultate kao što su to stranke naših koalicija”, kazao je Davor Nađi (Fokus). Najavu raspuštanja Sabora ocijenio je i jednim od rijetkih pozitivnih poteza premijera.

Naglasio je i da u dijelovima Hrvatske gdje njegova stranka ima lokalnu vlast imaju pozitivne rezultate, bolje se živi, ljudi se doseljavaju, ocijenivši to suprotnim od rezultata HDZ-a unazad osam godina.

Nađi: Dobar format da umjerena ljevica i liberalni centar zajednički nastupe na izborima

Upitan o sastanku sa SDP-om o većoj koaliciji na izborima, Nađi je rekao kako su prepoznali želju građana da se dogodi okupljanje stranaka, da se pronađu kompromisi i ponudi alternativa lošim politikama. Naše mišljenje je da bi bio dobar format da umjerena ljevica i liberalni centar zajednički okrupnjeno nastupe na izborima, no rade se i ankete, vidjet će se što će one pokazati i to će sve biti predmet razgovora, dodao je.