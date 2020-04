Bjelovarski oporbeni gradski vijećnici zatražili su u četvrtak od Ureda državne revizija da provjeri sumnjive putne naloge bivšeg tajnika Športske zajednice Grada Bjelovara Alena Kiđemeta, člana Nadzornog odbora HSLS-a

Od bjelovarskog gradonačelnika i Kiđemetova stranačkog kolege Darija Hrebaka vijećnici SDP-a, HNS-a i Nezavisne liste župana Damira Bajsa uz to traže da se tema o poslovanju Športske zajednice u vrijeme kada je dužnost tajnika obnašao Kiđemet uvrsti na dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

Oporba: Kiđemetu isplaćeno 40 tisuća kuna

'Kroz 40 putnih naloga Športske zajednice isplaćeno je više od 40 tisuća kuna sada već bivšem tajniku Alenu Kiđemetu da bi gledao bazenske komplekse u Rijeci, Puli, Zadru i Vukovaru, gledao umjetnu travu u Poreču i Zadru', ističu oporbenjaci.

Očito, ironiziraju, postoji mogućnost da se organizira ATP turnir u Bjelovaru, jer ga je bivši tajnik Kiđemet išao gledati u Umag.

Još uvijek, ističu, nije jasno zašto je napravio turneju po Hrvatskoj, podsjetivši da je predsjednik Športske zajednice Grada Bjelovara Željko Maletić (HDZ) izjavio da je bivši tajnik ponekad putovao po nalogu Grada Bjelovara.

Sam Kiđemet rekao je da je putovao po vlastitom nahođenju, ali u dogovoru s Gradom Bjelovarom radi dugoročnog razvoja sporta, navode oporbeni vijećnici.

Tko ne govori istinu - gradonačelnik, predsjednik Športske zajednice ili Kiđemet?

'Gradonačelnik se konačno na Gradskom vijeću oglasio po tom pitanju rekavši da nikoga nije slao na putovanja, da nitko iz grada nema pojma o tome, ali bar je jasno rekao da se radi o aferi', navode oporbenjaci i pitaju tko ne govori istinu - gradonačelnik, predsjednik Športske zajednice ili bivši tajnik.

Napominju da je gradonačelnik Hrebak poslao internu reviziju koja je utvrdila da su putni nalozi vjerodostojni, da bi nakon toga u lokalnom tjedniku izašli dokazi da je dio putnih protivan zakonu, jer je Kiđemetu isplaćena naknada za korištenje privatnog vozila, iako je koristio službeno.

'Tu su činjenicu mogli utvrditi novinari, a čini se i svatko tko pročita putne naloge, a navodno stručna osoba to ne može. Je li to vezano uz činjenicu da je gradonačelnik Hrebak i predsjednik HSLS-a, a Alen Kiđemet član Nadzornog odbora HSLS-a i te je još k tome lagao da je išao po nalogu Grada Bjelovara, to je svakako za provjeriti', navode u priopćenju.

Oporbeni vijećnici kažu kako u putnim nalozima stoji da je Kiđemet mijenjao gume na službenom automobilu i to u Zagrebu, a isplatio si je naknadu kao da je tamo išao privatnim automobilom.

Stoga predlažu da se umjesto interne revizije pozove Državna revizija, a da se gradskim vijećnicima u međuvremenu dostavi kompletno izvješće, kao i izvješće interne revizije Športske zajednice za sporno razdoblje.

Iz tog izvješća, dodaju, moraju biti vidljivi i obavljeni razgovori s Kiđemetom i Maletićem. Također će, najavljuju, zahtijevati i da se na dnevni red sjednice Gradskog vijeća uvrsti ta točka, kako bi se ta afera u konačnici razriješila.