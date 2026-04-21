Oporba o aferama u sportskim savezima: 'Pljačka javnog novca je najrazvijeniji sport u Hrvatskoj'

„Uznemirili smo sportske saveze pitanjem koje sam poslala ministru turizma i sporta Tončiju Glavini , nakon što je otkrivena afera u skijaškom savezu, jer moraju odgovoriti na niz pitanja o svom poslovanju. Onaj tko je radio pošteno, transparentno i u skladu sa zakonom nema zašto biti uznemiren, a nama je drago da su uznemireni oni koji se godinama nisu uznemiravali to što milijuni eura iz javnih proračuna koji su bili namijenjeni sportašima završavaju u privatnim džepovima”, kazala je Marijana Puljak (Centar) na konferenciji za novinare u Saboru.

Puljak je ministru Glavini postavila zastupničko pitanje u kojem traži hitnu objavu svih financijskih podataka svih pet krovnih sportskih organizacija – u Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru, Hrvatskom sportskom savezu gluhih, Hrvatskom akademskom sportskom savezu i Hrvatskom školskom sportskom savezu, kako bi svi imali uvid u te podatke.

„Ovdje, zapravo, govorimo o tome da radnik koji zarađuje 2000 eura mjesečno i, ako ništa ne troši 12 mjeseci 40 godina radnog staža, ne može zaraditi milijun eura. Za svoj radni vijek jedan čovjek ne može zaraditi milijun eura, a u skijaškom savezu je 30 milijuna eura nestalo u deset godina, što znači da je 30 života, 30 radnih vijekova netko pokupio u svoj džep u deset godina, i to samo u jednom savezu”, upozorila je Puljak. Nevjerojatnim smatra da nitko ništa o tome nije znao.

Sportski savezi u kojima su do sada otkrivene malverzacije nazvala je "političkim parazitskim savezima koji parazitiraju na trudu i uspjehu pravih sportaša koji vrijedno rade i trude se za svaku medalju i rezultat". Namješteni dužnosnici ne znaju ništa o sportu, ali jako dobro znaju kako funkcionira stranačka mreža raspodjele javnog novca, ustvrdila je.

„Pljačka javnog novca je najrazvijeniji sport u Hrvatskoj i u svijetu nam nema premca u tom sportu, tu smo prvaci svijeta i svemira“, dodaje. Prozvala je i Zlatka Matešu, bivšeg HDZ-ova premijera koji je na čelu HOO-a 23 godine i, kako je navela, nije se sve to vrijeme usudio pitati kako funkcionira raspodjela novca i je li opravdana.

Puljak stoga traži hitnu objavu svih financijskih podataka svih pet krovnih sportskih organizacija - HOO-a, HPO-a, HSSG-a, HASS-a i HŠSS-a i izmjenu Zakona o sportu koja će uvesti obaveznu vanjsku reviziju za sve saveze koji primaju javna sredstva iznad praga od 100 tisuća eura godišnje. Također je zatražila i uvođenje registra donacija javnih poduzeća sportskim savezima, u stvarnom vremenu i javno dostupnog jer je, ističe, jedna od najvećih rupa u sustavu upravo to što HEP, INA, Hrvatska lutrija i drugi mogu sponzorirati saveze bez ikakve transparentnosti. Usto, nužnim smatra i vremenski ograničiti mandate za sve čelnike saveza koji primaju javna sredstva na najviše dva uzastopna mandata.

„Sportaši zaslužuju bolje od ovoga. Zaslužuju sustav koji novac ulaže u njih - a ne u apartmane, automobile i kuvertice s gotovinom. Ovo nije afera skijaškog saveza, ovo je afera države i mi ne odustajemo”, poručili su iz Centra.

I iz drugih oporbenih stranaka ne izostaju kritike na saznanja o malverzacijama u sportskim savezima.

Saša Đujić (SDP) kazao je da ne bi želio da ovi pojedini slučajevi bace negativnu sliku na cijeli hrvatski sport jer su sportaši, osim što su najbolji ambasadori Hrvatske, ljudi koji od malih nogu treniraju, odriču se i ne bi bilo u redu cijeli hrvatski sport staviti u negativan kontekst. „Treba raščistiti sve što nije bilo dobro i ispravno upravo zbog sportaša koji najviše gube u svemu ovome jer su ti novci trebali usmjereni onima koji bi se trebali pripremati za vrhunske rezultate, a odlazili su na ljubavnice, skupe torbice, plastične operacije, automobile, što je nedopustivo”, apelirao je.

Marin Miletić (Most) najavio je je da će se sutra sastati s ljudima iz ronilačkog saveza, prekosutra iz teniskog saveza, koji su mu rekli da imaju dokumentaciju o pronevjerama, a dodao je da su mu se javili i iz stolnoteniskog saveza. Riječ je o ogromnim krađama, nesuvislom trošenju novca na notorne gluposti, kupovanju odjeće, pijančevanju, a istodobno roditelji djeci moraju plaćati svu sportsku opremu, trenera, putovanja, smještaj i članarinu, kazao je.

„Šefove saveza postavio je 'zna se' tko – HDZ, i ovo je sistemska korupcija, oni su svjesno pronašli način kako da izvlače novac. Savezi su im bankomati za izvlačenja para, a roditelji moraju sve plaćati”, upozorio je.

Ustvrdio je da su sve premrežili, da "u judo savezu otimaju djeci, a Tomislavu Čuljku se kupuje auto od sto tisuća eura, Hrvatska lutrija im da 200 tisuća eura, a sin Josip Čuljak je šef Hrvatske lutrije". Jedini način da ih se makne je ogromna izlaznost na izborima i da ljudi kažu "ovo je prešlo sve mjere", slično kao nedavno u Mađarskoj, poručio je Miletić.