Oporba HDZ-u: Štitite Šeksa pod kodnim imenom 'kolega', u arhivima ste ostavili samo 'kokošare i pijandure'

Prijedlog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, koji se u srijedu našao pred zastupnicima, samo desetak mjeseci nakon tzv. Mostovih izmjena zakona, očekivano je zaoštrio retoriku na relaciji Most-HDZ pa dok je HDZ uvjeravao kako gradivo postaje dostupnije, Most je, nazivajući zakon 'lex kolega' optuživao vladajuće da zatvaraju arhive

Sporno im je pomicanje datuma do kojeg je gradivo dostupno, obzirom da je Mostovim izmjenama javno arhivsko gradivo nastalo do donošenja Ustava 22. prosinca 1990. postalo dostupno bez ograničenja, odnosno 30 godina od nastanka, uz neke mjere zaštite osobnih podataka. Novim prijedlogom arhivi su dostupni do 30. svibnja 1990.

'Imali smo otvoreno sve do božićnog Ustava i to je zapravo najzanimljivije istraživačima, taj proces tranzicije iz komunističkog u demokratski sustav. Sada ono što je bilo deklasificirano Ministarstvo kulture ponovno klasificira', zamjerao je Grmoja.

I HDZ-ova Dragica Roščić kaže da je 30. svibnja 1990. prijelomni datum zbog početka stvaranja suvremene, samostalne i moderne Hrvatske, pa kao takav treba stajati u tom zakonu.

'Simptomatično je da ovim zakonom, kojeg bismo mogli slobodno nazvati 'lex kolega', Vlada ima diskrecijsko pravo da određeni podatak proglasi važnim za nacionalnu sigurnost i učini ga nedostupnim', zamjerao je Mostovac Marko Sladoljev aludirajući na medijske napise o povezanosti HDZ-ova Vladimira Šeksa i bivše jugoslavenske tajne službe.

Njegov stranački kolega Miro Bulj poručuje da će 'lex kolega' zatvoriti ono što je, ne tako davno, već otvoreno. 'Izuzete su od zaštite osobnih podataka samo one osobe koje su istovremeno bile pripadnice ili suradnice službi državne sigurnosti i obnašale javnu dužnost. Dakle, samo dva čovjeka u cijelom sustavu ne bi mogla zaštititi svoje podatke i njihovi podaci bi bili javno dostupni', naveo je Bulj.

'Ovim prijedlogom zakona cjelovito se rješavaju problemi od neadekvatnog skladištenja, preko nemogućnosti adekvatne digitalizacije, do neusklađenosti podzakonskih akata. Vaš tadašnji prijedlog zakona je parcijalno pristupao, fokusirao se samo na jedan detalj, a zanemario sve druge detalje', poručila je HDZ-ova Irena Petrijevčanin Vuksanović.

SDP uz Most: Arhivi su počišćeni

Uz Most je u raspravi stao SDP. 'Slažem se da treba sve otvoriti, neka se sve vidi, ne treba se ničega bojati. Jasno da samo pojedincima to ne odgovara, ali oni nam i stvaraju opterećenje. Šest mjeseci ste izuzeli, od božićnog Ustava do svibnja '90. godine. Postavlja se pitanje koga se sada štiti i zbog čega se to radi? Zašto su ostavljene mogućnosti da neki pojedinci stave zabranu na otvaranje pojedinih dosjea', pitao je SDP-ovac Gordan Maras.

S njim se slažu njegove stranačke kolege, pa se Sabina Glasovac pita s kim se zapravo HDZ želi obračunati i koga želi zaštititi kroz izmjene zakona, a Alen Prelec uvjeren je kako je očito nekome u interesu 'da se baš sve ne vidi i da se sve ne može pročitati'.