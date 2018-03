Oporba bijesni: Izmjene Zakona o najmu su nemoralne, 4000 obitelji će završiti na cesti!

Saborska oporba zatražila je u četvrtak povlačenje iz procedure izmjena Zakona o najmu stanova jer su, ocijenili su, duboko nemoralne, nepravične i neodržive i zbog njih bi 4000 obitelji završile na cesti, dok su vladajući branili prijedlog ističući da je privatno vlasništvo neotuđivo.

Hrvatska će, naglasio je, u razdoblju od 2023. do 2028. godine subvencionirati razliku između povećane i slobodno ugovorene najamnine za one najmoprimce koje na temelju posebnog propisa ne primaju stalnu socijalnu pomoć i koji stan ne koriste na temelju propisa o hrvatskim branitelja, a za koje se procjenjuju da stanuju u 3.640 stanova . Iznos tih subvencija je, istaknuo je, 47,5 milijuna kuna kroz pet godina.

‘Vlasnici stanova, najmodavci dobivaju točan datum kada mogu slobodno raspolagati svojom nekretninom, a do tada im se postupno povećava zaštićena najamnina smanjujući jaz u odnosu na tržnu. Najmopromci, pored pet godina zadržavanja statusa zaštićenog najmoprimca, dobivaju i državnu subvenciju pri plaćanju tržišne najamnine nakon isteka postojećeg statusa, u trajanju dodatnih pet godina i sigurnost da neće izgubiti pravo na dom, uz pomoć alternativnih načina rješavanja stambenog pitanja ukoliko izostane dogovor sa vlasnikom stana’, rekao je državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir.

Za SDP-ova zastupnika Željka Jovanovića prijedlog je ‘duboko nemoralan, nije zakonit i nije održiv jer se ljudskim pravima bavi na loš i tehnički način’. Na djelu je ’trgovačko ortačka koalicija kako to radi HNS’, rekao je.

‘Ovim zakonom će 2023. godine ljudi ostati bez krova nad glavom i nikakve subvencije i socijalni kriteriji neće pomoći. A što ako država ne bude vodila računa, a ni jedan najmodavac se ne dogovori s najmoprimcem? Treba obeštetiti i jedne i druge i zaštititi pravo na dom. Suosjećanje ? Nemojte o tome govoriti jer Vi s tim ljudima ne susjećate’, poručio je Maras Uhliru. Nitko ne osporava pravo vlasnika no ne bi se smjelo osporavati ni pravo na dom četiri tisuće obitelji koji sa zebnjom očekuju što će Hrvatski sabor usvojiti, rekao je.

S obzirom na to da je nejasan broj zaštićenih najmoprimaca, Glasovu zastupnicu Anku Mrak Taritaš zanimalo je stvarno stanje. Ne postoji prisila da se nekog provjerava što ima i u kojem statusu, podaci su na dobrovoljnoj bazi prikupljani sa više strana, rekao je Uhlir. ’Podatak Državnog zavoda za statistiku iz 2011. je tri tisuće i nešto stanova’, rekao je.

Ivan Pernar (Živi zid) traži povlačenje predloženog zakona jer, rekao je, ne rješava ni problem vlasnika ni problem stanara. Zanimalo ga je također ima li državni tajnik Uhlir stanove u kojima su zaštićenim najmoprimci, na što je Uhlir odgovorio da nema. Boris Lalovac (SDP) apelirao je na usuglašavanje zakona i jedinstvo kod njegova donošenja.

‘Govorite kao da nije važno voditi računa o vlasnicima, a kada to još čujem od liberala prisjetim se Friedrich von Hayeka i njegovog djela 'Put u ropstvo'‘, rekao je Davor Ivo Stier.

I on se požalio na neprecizne podatke te zatražio do drugog čitanja detalje. ‘Govorimo o zaštićenim najmoprimcima, a ne znamo kolika su im primanja, koliko njih je doista u potrebi, da sutra ne ispadne da smo zaštitili možda nekoga tko ne treba zaštitu’, kazao je Stier.Rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena nastavlja se po klubovima zastupnika i očekuje se da će trajati do kasnih večernjih sati.