Opet oštar Đikić: Razočarala ga Alemka Markotić, spominje gaženje Hipokratove zakletve i poručuje: Gubici u ljudskim životima do kraja prosinca bit će u tisućama

Sadašnje mjere neće djelovati jer su posljedica odugovlačenja i političkih manipulacija, smatra profesor Ivan Đikić u razgovoru za portal HRT-a

Zdravstveni, ekonomski i komunikacijski stručnjaci ukazuju da su mjere prekasno donesene i nepravilno komunicirane, nastavlja Đikić i dodaje: 'Dosadašnja politika Vlade je, nažalost, propala i sada ulazimo u konfuzni lockdown koji može dovesti Hrvatsku u vrlo tešku zdravstvenu, ekonomsku i socijalnu situaciju', pazao je Đikić za portal HRT-a.

Profesor Đikić smatra da je jedan od ciljeva odugovlačenja posljednja tri tjedna uvođenja potrebnih mjera za suzbijanje širenja zarazom koronavirusa i bolesti koju izaziva, Covid-a 19, bio taj da se može organizirati kolona u Vukovaru i da političari tamo mogu pobrati političke bodove. 'Duboko sam razočaran i izjavama liječnika članova Stožera, posebno kolegice Markotić, koja je do sada većinom održavala stručnu točnost i liječničke standarde unutar Stožera', kaže Ivan Đikić. 'Njezino javno opravdavanje okupljanja toliko velikog broja ljudi u Vukovara, riječima da Vukovar ima poseban status u našim srcima je s liječničke strane gaženje naše Hipokratove zakletve. Tisućama liječnika diljem Hrvatske Vukovar je poseban, vrijedan, nedodirljiv, mjesto najvećih patnji i pijeteta i mi svakodnevnim radom ukazujemo na važnost Vukovara svojom borbom za zdravlje građana Hrvatske. Stoga je i krovna udruga liječnika u Hrvatskoj javno reagirala rekavši da je takva odluka skandalozna i motivirana jedino politikom. Kao liječnici nikada ne bismo smjeli prijeći preko naše obaveze da štitimo zdravlje i život ljudi iznad svega. Samo dan, dva nakon obilježavanja sjećanja na dan pada Vukovara donesene su nove mjere'.

'Dan, dva nakon toga ove mjere su donesene bez ikakvih priprema, prognoza, jasne komunikacije, nepravedne su i zbunjujuće za većinu građana. Sada će sve to pokušati upakirati u agresivnu medijsku prezentaciju i tvrdnju da je to danas nužno. Izgubljena su tri tjedna koja su bila kritična za uspjeh jer bi ove mjere prije tri tjedna bile djelotvornije nego danas. Sutra će već biti najava dodatnih mjera koje će političari pustiti preko medija, ali nitko ne zna točno koje su to mjere. Zašto mediji prezentiraju mjere umjesto Vlade RH', pita Đikić i misli da na taj način Vlada RH izbjegava odgovornost, a građani se zbunjuju javnim prepirkama. A na kraju, o novim mjerama odlučivat će premijer i vrlo mali krug članova Stožera bez potrebne stručne transparentnosti, misli prof. Đikić. Takvo kašnjenje donošenja strožih mjera i loša komunikacija strateških mjera i njihovog uvođenja odrazit će se na širenje pandemije, govori Ivan Đikić.

'Naravno da hoće, nažalost, vrlo negativno. Gubici u ljudskim životima do kraja prosinca bit će u tisućama, a gospodarske posljedice ne mogu niti predviđati. Bojim se da će stradati privatni sektor, manji poduzetnici, oni koji nisu povezani s vladajući političkim strukturama, a posebno nezaštićeni su radnici i socijalno ugroženi. Ali to ne bi trebalo biti tako jer građani su voljni sudjelovati i žrtvovati se, samo ako vide pravilan smjer ispred sebe. Vremena za uvođenje dobrih i kvalitetnih mjera koje bi uistinu spriječile širenje epidemije imamo sve manje i očekujem da se premijer Plenković obrati javnosti s točnim opisom mjera na dulji rok. Nejasno je zašto premijer Plenković izbjegava ponuditi ozbiljan strateški plan u Hrvatskoj – brojni premijeri drugih zemalja već su to davno učinili i iskreno iskomunicirali s građanima kamo se ide i koji je smjer borbe s pandemijom. Hrvatskoj u ovoj krizi treba i praćenje točnih zdravstvenih i ekonomskih podataka', dodaje prof. Đikić. 'Postoji dosta mjera koje nam mogu pomoći ako se dobro organiziramo. Prije 4 tjedna apelirao sam da Vlada okupi stručnjake iz svih područja (zdravstva, znanosti, tehnologije, ekonomije, komunikacija, socijale, statistike), nudio sam i svoju pomoć i zajedno bismo s ministrima gospodarstva, financija, socijalne skrbi, znanosti i zdravlja mogli napisati Strategiju RH u borbi protiv Covid-a 19. Na taj način već smo mogli imati plan za budućnost i dobro se pripremiti ne za dva tjedna nego za najmanje dva mjeseca, a s obzirom na tijek pandemije i činjenicu da virus ne kani stati mogli smo i bilo bi poželjno da smo napravili i plan do ljeta 2022. Ali sve mjere koje smo trebali donijeti, pa i ove sad koje su donesene, zahtijevaju pravilnu komunikaciju prema građanima i podršku građana', upozorava Đikić.

Ponavlja da su novodonesene mjere preblage i s njima nećemo uspjeti u Hrvatskoj obuzdati širenje virusa. 'Nažalost, brojevi nam ukazuju da je sve to iluzija da se izbjegne očigledna odgovornost. U četiri tjedna Vlada RH nije prezentirala jasan plan koji građani razumiju, a bez podrške i sudjelovanja građana niti najrestriktivnije mjere na svijetu neće biti djelotvorne. Zbog loše komunikacije u Hrvatskoj smo danas svi u konfuziji i čini nam se da nema izlaza. Ali izlaz postoji - nalazi se u stručnom, promptnom i odgovornom djelovanju vlasti. Ministri u Vladi trebaju pokazati svoje sposobnosti i osobnu odgovornost. Za to su plaćeni, za odgovoran rad. Ne za slikanje, odlaske u klubove nego za odgovorni rad. Jesmo li čuli ijednu profesionalnu prezentaciju o slabim točkama hrvatske ekonomije u ovoj pandemiji, način kako ćemo ih zaštititi i na čemu se točno temelje zaštitne mjere', pita Đikić i tvrdi da nismo i da je to razlog zašto Stožer sada donosi nepravedne mjere koje će žrtvovati jednu gospodarsku granu bez ikakvih planova. Predviđa tužbe. 'Normalno je da će uslijediti tužbe jer umjesto da pomognemo i zaštitimo ugostitelje potpunim zatvaranjem i davanjem 70% profita prošle godine, mi njih tjeramo u ekonomske gubitke nejasnim mjerama. Sutra će već biti druge uslužne djelatnosti i na kraju proizvodne djelatnosti kao baza gospodarstva'. U svojim razmišljanjima prof. Ivan Đikić ne štedi članove Vlade, hvali rad ministra financija Marića, ali kritičan je prema ostalima koji ne govore javno o planovima tijekom pandemije. Tvrdi da je posljedica premijerove fokusiranosti na političke interese umjesto na pisanje sveobuhvatne.