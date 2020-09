Opet krtica u sustavu, tko je i kako Kovačeviću dojavio da je pod istragom? Sigurnosni stručnjak: To je moglo biti osobnim kontaktom u liftu ili nekom prolazu

O istrazi u slučaju Janaf i curenju informacija u RTL-u Danas govorio je bivši šef operative SOA-e i sigurnosni stručnjak Ante Letica

Odgovorio je na pitanje je li sramota činjenica da stalno cure informacije. "Neću reći da je to sramota, ali je velika poteškoća i veliki teret na cijelu obavještajnu zajednicu i cjelokupnom represivnom aparatu, i DORH-u i policiji i sudu. Takve situacije dovode do nepovjerenja u pravni sustav i do nepovjerenja u funkcioniranje pravne države. To se mora pod hitno riješiti. Osobe koje odaju službene tajne moraju biti najstrože sankcionirane", rekao je za RTL.