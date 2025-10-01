Operativci Hamasa uhićeni u Njemačkoj planirali napade na židovske mete

Tužitelji sumnjiče trojicu muškaraca da su sudjelovali u nabavi vatrenog oružja i streljiva za Hamas najmanje od ljeta ove godine, s namjenom napada na izraelske ili židovske institucije u Njemačkoj.

'Tijekom današnjih uhićenja pronađeno je razno oružje, uključujući jurišnu pušku AK 47 i nekoliko pištolja, kao i znatna količina streljiva', navode savezni tužitelji u izjavi.

Trojac je identificiran kao Wael F. M. rođen u Libanonu i njemački državljani Abed Al G. i Ahmad I. Uhićeni su u Berlinu.