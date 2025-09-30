BBC: Hamas vrlo vjerojatno neće prihvatiti Trumpov plan, ovo su glavni prigovori

Visoko pozicionirani član Hamasa rekao je BBC-ju da Trumpov plan za mir u Gazi najvjerojatnije neće prihvatiti pojasnivši da on štiti izraelske, a ignorira palestinske interese.

Hamas će se teško složiti s predajom oružja, ključnim uvjetom Trumpovog plana. Prigovor imaju i na uspostavu međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) u Gazi, što vide tek kao novu formu okupacije.