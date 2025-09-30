BBC: Hamas vrlo vjerojatno neće prihvatiti Trumpov plan, ovo su glavni prigovori

Hamas će se teško složiti s predajom oružja, ključnim uvjetom Trumpovog plana. Prigovor imaju i na uspostavu međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) u Gazi, što vide tek kao novu formu okupacije
Visoko pozicionirani član Hamasa rekao je BBC-ju da Trumpov plan za mir u Gazi najvjerojatnije neće prihvatiti pojasnivši da on štiti izraelske, a ignorira palestinske interese.
Hamas će se teško složiti s predajom oružja, ključnim uvjetom Trumpovog plana. Prigovor imaju i na uspostavu međunarodnih stabilizacijskih snaga (ISF) u Gazi, što vide tek kao novu formu okupacije.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tijekom jučerašnjeg zajedničkog nastupa prihvatio je Trumpov plan, no Hamasov službeni odgovor još se čeka. Katarov ministar vanjskih poslova kazao je kako se prijedlog 'proučava odgovorno'.
Kako BBC doznaje, Hamas koji djeluje na području Gaze želi nastaviti borbe, dok se frakcija van tog teritorija našla van razgovora budući da nemaju direktnu kontrolu nad taocima.