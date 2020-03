Opća bolnica u Puli zbog koronavirusa smanjuje rad službi, evo što neće raditi

Pulska Opća bolnica u okviru sprječavanja širenja COVID-19 zaraze i osiguravanja adekvatnog funkcioniranja zdravstvenog sustava, privremeno reducira rad polikliničkih službi te "hladne" bolničke obrade i operativne zahvate, potvrdila je u petak ravnateljica bolnice dr. Irena Hrstić

To ne vrijedi za djecu i trudnice koji se upućuju na vađenje krvi u laboratorij u Zagrebačkoj ulici te za hitne i onkološke pacijente koji idu na vađenje krvi u laboratorij u sklopu "Mornaričke" bolnice, u Negrijevoj ulici.

"Mole se svi građani da poštuju sve dane smjernice i da ne opterećuju nepotrebno zdravstvene institucije u ovim kriznim trenucima te da se zaista ponašaju odgovorno. To znači da se na hitni bolnički prijem, ukoliko je to moguće, dolazi u pratnji samo jedne osobe, a redukcija vrijedi i za pedijatriju na koju dolazi posebno ugrožena skupina, odnosno djeca, pa molimo građane da ne dolazi troje, četvero ljudi u pratnji djeteta koje treba pregledati", poručila je Hrstić. Dodala je i kako za ostale odjele i dalje vrijede ograničenje posjeta koje je bilo na snazi i do sada.