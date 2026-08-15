Omiška obilaznica zatvorena za sav promet

"Došlo je do potpunog prekida u napajanju električnom energijom na istočnom dijelu obilaznice. Zbog nedostatka napajanja, oprema tunela nije u funkciji te je u potpunosti onemogućeno upravljanje i nadzor tunela iz centra Dugopolje'', navode Hrvatske ceste.

Odvijanje prometa u tunelima bez aktivnih sigurnosnih sustava predstavlja visok rizik, napominju iz Hrvatskih cesta, stoga je donesena odluka o zatvaranju dionice do uspostave stabilnog sustava.

''Stručne ekipe su na terenu i intenzivno radimo na utvrđivanju točnog uzroka kvara i prekida napajanja, uzimajući u obzir i požar koji je zahvatio to područje, kako bi se promet normalizirao u najkraćem mogućem roku'', poručili su.

Za to vrijeme, vozila se preusmjeravaju na državnu cestu DC8 koja ide kroz grad Omiš.

Uz to, zbog požara se na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje te lokalnoj cesti LC29026 Kuna Pelješka-Pijavičino vozi jednim prometnim trakom, javlja HAK.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI U 14:26:

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići

prometna nesreća na 36. km između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u oba smjera﻿

﻿kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km