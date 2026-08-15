Omiška obilaznica zatvorena za sav promet

Državna cesta D553, odnosno Omiška obilaznica, privremeno je zatvorena za sav promet iz sigurnosnih razloga, s obzirom da je zbog nestanka električne energije onemogućen nadzor tunelom, priopćile su u subotu Hrvatske ceste
"Došlo je do potpunog prekida u napajanju električnom energijom na istočnom dijelu obilaznice. Zbog nedostatka napajanja, oprema tunela nije u funkciji te je u potpunosti onemogućeno upravljanje i nadzor tunela iz centra Dugopolje'', navode Hrvatske ceste.
Odvijanje prometa u tunelima bez aktivnih sigurnosnih sustava predstavlja visok rizik, napominju iz Hrvatskih cesta, stoga je donesena odluka o zatvaranju dionice do uspostave stabilnog sustava.
''Stručne ekipe su na terenu i intenzivno radimo na utvrđivanju točnog uzroka kvara i prekida napajanja, uzimajući u obzir i požar koji je zahvatio to područje, kako bi se promet normalizirao u najkraćem mogućem roku'', poručili su.
Za to vrijeme, vozila se preusmjeravaju na državnu cestu DC8 koja ide kroz grad Omiš.
Uz to, zbog požara se na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina-Potomje te lokalnoj cesti LC29026 Kuna Pelješka-Pijavičino vozi jednim prometnim trakom, javlja HAK.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI U 14:26:
A1 Zagreb-Ploče-Karamatići
prometna nesreća na 36. km između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, vozi se jednim prometnim trakom, usporeno u oba smjera
kolone na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km
između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, tunela Čelinka i čvora Rovanjska u smjeru juga te čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima
A2 Zagreb-Macelj
pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km
zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera
A7 Rupa-Križišće
kolona između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka duga je oko 1 km, za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski preporuka je izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće
Državna cesta DC1
zbog prometne nesreće prekinut je promet u mjestu Mutilić (kod Udbine)
zbog vozila u kvaru iza tunela Klis Grlo, na vijaduktu Belinovača (smjer prema Dugopolju) vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h
povremeno se vozi usporeno u kolonama, osobito u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića
Krčki most (DC102):
kolona u smjeru otoka je između čvora Kraljevica i Omišlja