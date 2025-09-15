Omiljeni slatkiš povlači se s tržišta. Roditelji, nemojte ga davati djeci!

Proizvod se povlači zbog prisustva aditiva E407 koji utječe na tvrdoću proizvoda i otežano žvakanje što može predstavljati rizik od gušenja kod male djece prilikom konzumacije istoga.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.