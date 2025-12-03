za podizetnike

Olakšice i rasterećenja: Sabor raspravlja o novom poreznom paketu

03.12.2025 u 04:06

Hrvatski sabor u srijedu će raspravljati o novom poreznom paketu, koji uključuje dodatne porezne olakšice za poduzetnička sponzorstva neprofitnog sektora i društveno korisnih djelatnosti, kao i administrativno rasterećenje za poduzetnike

Riječ je o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, kojim se predlaže dodatno umanjenje porezne osnovice za već porezno priznate rashode za dana sponzorstva, koja su ugovorena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe.

Uz to, mijenjaju se i Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Opći porezni zakon zbog usklađivanja sa Zakonom o fiskalizaciji, odnosno administrativnog rasterećenja ukidanjem pojedinih obrazaca.

Kroz ukidanje navedenih obrazaca procijenjeno je rasterećenje poduzetnika u iznosu od 72,64 milijuna eura. Izmjene Općeg poreznog zakona predlažu se i zbog propisivanja izuzeća od obveze čuvanja porezne tajne za slučaj razmjene analitičkih podataka o naplati lokalnih poreza i poreza na dohodak između Porezne uprave i jedinica lokalne odnosno područne samouprave.

Zastupnici će izreći i svoje mišljenje i o takozvanom financijskom paketu, konačnim prijedlozima izmjena i dopuna četiri zakona - o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica, Zakona o preuzimanju dioničkih društava, Zakona o osiguranju te onog o financijskim konglomeratima.

Njime se nastavlja daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira s pravnom stečevinom EU-a vezano uz uvođenje jedinstvene europske pristupne točke, tzv. ESAP, koja bi trebala omogućiti da sve informacije potrebne za donošenje utemeljenih ulagateljskih odluka budu dostupne na jednom mjestu.

