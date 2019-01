Okrugli stol o pobačaju: Žena to radi kada dođe pred zid i nema drugog izbora

Nakon što je prošli tjedan predstavio prijedlog Zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, Mirando Mrsić iz Demokrata na temu je pobačaja organizirao i okrugli stol u Saboru. Pozvao je pritom i glavnu oporbenu stranku SDP, koja je jučer predstavila vrlo sličan prijedlog, da udruže snage i u proceduru upute jedinstven prijedlog

Govoreći na početku okruglog stola Mirando Mrsić kazao je kako je cilj osvijetliti problem koji traje od 1978. otkad je zakon na snazi. 'Ustavni sud je u veljači 2017. vrlo jasno kazao da pobačaj ne može biti zabranjen, ali je naložio da se do 21. veljače 2019. zakon treba uskladiti sa sadašnjim vremenom. Do sada to nije napravljeno, iako je bilo vremena', kazao je Mrsić.

U raspravi se dalo do znanja kako su obrazovanje i informiranje u školama i kroz savjetovališta te besplatna kontracepcija najefikasniji načini borbe protiv pobačaja.



Spomenka Avberšek iz Demokrata u raspravi je kazala da bi voljela čuti stav HDZ-a zašto se neće ispoštovati rok Ustavnog suda, no odgovor nije dobila se iz glavne vladajuće stranke nitko nije pojavio na okruglom stolu.



'Zakoni se nikada ne donose zbog muškog roda, uvijek se donosi nešto da bi se ženi pomoglo ili nešto oduzelo. Pravo na prekid trudnoće definitivno mora biti pravo žene, imamo razumne rokove. Nema te zabrane ili zakona koji bi spriječio ženu koja je odlučila da prekine trudnoću da to napravi, žene su razumne, znaju što hoće i nema tog savjetnika koji bi to promijenio. Samo je pitanje kako, u ilegali, da me se vraća u 19. vijek? E ne bi išlo', kazala je Avberšek, koja smatra da bi se na savjetovanje trebalo ići poslije pobačaja, a ne prije.



Da bi savjetovanje bilo bolje poslije pobačaja, kako bi se spriječilo da ga žena ponovi smatra i Sanja Sarnavka iz Platforme za reproduktivna prava. Pritom je iznijela podatke da u 2017. godini čak 76,9 posto žena koje su došle na pobačaj nije koristilo nikakvu kontracepciju. 'U Norveškoj u zakonu stoji da je savjetovanje za ženu obavezno poslije prekida trudnoće, da ih se tada uputi u načine kontracepcije, da se više u 21. stoljeću ne događa da žena ne zna da postoji kontracepcija. I kontracepcija mora biti besplatna, nedopustivo koliko je bila skupa, pa je jeftinije bilo ići u Brežice i tamo kupiti', kazala je Sarnavka.



Iznijela je i podatke iz ljetopisa iz 2017. godine prema kojima 28,1 posto žena koje su se odlučile na prekid trudnoće već ima dvoje djece, 20 posto jedno dijete, a većina troje djece, maloljetnica je samo 49 registriranih. 'Ali jako je puno sive statistike, naše žene u redu stoje u Brežicama jer je tamo pobačaj besplatan, a za Hrvatice jako niska cijena. Da žene izbjegnu neugodnosti odu tamo', rekla je Sarnavka.



Da je većina žena koje odu na pobačaj udana i uglavnom ima dvoje djece podaci su o kojima je govorila i nezavisna zastupnica Milanka Opačić. 'Ako netko misli da to žena radi iz svog hira, sretna, vesela, onda ne zna što govori, žena to radi kad dođe pred zid i kad nema drugog izbora', rekla je Opačić. s obzirom da je pred nama izborna godina s dva izborna ciklusa opačić sumnja da će vlada ići u izmjene zakona ove ili sljedeće godine.



Mrsićev zakon podržavaju i u GLAS-u. 'Pobačaj je zadnja mjera, on je trauma za svaku ženu i zato je edukacija ključna', kazala je Anka Mrak-Taritaš, pozvavši se okupljene da se donese zakon i da se 'naše žene ne tjeraju van'.



Na važnost edukacije upozorila je Vesna Pusić, koja je kritizirala i priziv savjesti kod liječnika. 'Neki su protiv lijekova, neki protiv transplatacije, gdje je kraj? Ako imaš prigovor savjesti ne budi doktor, ako želiš ipak biti, moraš pružati sve usluge koje zakon omogućava. Tu vrstu licemjerstva ljudi koji su to masovno radili prije 1990. i najednom ih udari prigovor savjesti kad politika to diktira kao neke dominantne vrijednosti, nije uvjerljivo i pokazuje koliki prostor za licemjerstvo takva kategorija ostavlja', kazala je Pusić.



Sasvim suprotan stav zastupao je Hrastov Hrvoje Zekanović, kojemu je ključno pitanje - kada počinje ljudski život.



'Ako se znanstvenici slože da je oplodnjom, negdje u 1., 2. ili 3. tjednom, onda ćemo razgovarati. Negdje je dozvoljen i u 22. tjednu, negdje još i kasnije, pa hajdemo razgovarati o tim zemljama. Idemo se prvo dogovoriti kada život počinje, prekid ljudskog čovjeka je ubojstvo. Neki filozofi kažu da čovjek nije živ dok ne razvije svijest o postojanju, onda ni beba nije živa, imamo i retardirane ljude za koje kažu da nisu svjesni svog postojanja, dakle, nemaju život. Ovdje se radi o pravu na život čovjeka, a ne o pravu žene na odabir. Život je svet, ima i dušu. Crkva ima veliki utjecaj, zašto ne bi rekla svoj stav, svi su bili radosni kad je Bozanić osudio Jasenovac, to je u redu, a kada govori o pobačaju, to ne valja. Neka znanstvenici kažu je li to živo biće ili ne, a onda ozakonimo ubojstvo', rekao je Zekanović.



O tome kada počinje ljudski život, replicirao mu je Mrsić, rasprava traje godinama i nikada se neće definirati jedinstveni stav o tome kada počinje život.



Replicirao je i nezavisni Marko Vučetić, kazavši da se ovdje ne radi o zakonu o pobačaju, nego o zakonu o pravu na pobačaj. Pozvao je i nezavisne pro-life udruge, liberalne udruge i Katoličku crkvu da se fokusiraju na ono što žene dovodi do pobačaja, a to je teško socijalno stanje.