Ogromne gužve zbog smjene turista, na Lučkom kolona od 13 kilometara

Zbog smjene turista na cestama prema moru i s mora prema unutrašnjosti cijelog se dana stvaraju velike gužve. Oko 15 sati na Lučkom je kolona u smjeru Zagreba bila 13 kilometara. Kolone su i na graničnom prijelazu Macelj i Kaštel-Plovanija

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocestama:

A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić;

A3 Bregana-Lipovac između čvora Babina Greda i odmorišta Rastovica;

A4 Goričan-Zagreb između čvorova Breznički Hum i Komin (od 59.+250 do 65. +070 km).

Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste:

DC1 čvor Lučko (A3) – Jastrebarsko (DC310) kroz Stupnik (obilazak je lokalnim ulicama uz prometnu signalizaciju);

DC34 Slatina-Donji Miholjac (DC34) između mjesta Gezinci i Podravska Moslavina;

DC206 Hum na Sutli-Kostel;

DC36 Gladovec Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko;

ŽC5007 od Motovuna (novo groblje) do skretanja za Zamask u dužini od 1,7 km (obilazak je preko Karojbe, Tićana i Ponte Portona);

ŽC5062 Selce-Jargovo-Bribir (urušavanje ceste); ŽC6014 Visočane-Poličnik; ŽC6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac; ŽC6166 Kučiće-Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića (obilazak je kroz Svinišće); LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište);

Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama (radovi, odroni, klizišta):

DC1 dionici Jastrebarsko - Karlovac;

DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo i u Ul. Stjepana Radića - Ul. bana Josipa Jelačića;

DC3 od Delnica do Rogoznog te između naselja Skrad i Kupjak (Šubetov most);

Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestima Slano, Doli, u Dubrovniku na predjelu Nuncijata;

DC6 Vojišnica (g.ž.KA)-Glina (D37)-Dvor (D47)-GP Dvor između Brezovog Polja i Donjeg Žirovca (zbog odrona);

DC7 između naselja Vrpolje i Velika Kopanica;

DC31 u mjestu Kravarsko;

DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra);

DC43 u Čazmi u ulici Milana Novačića od raskrižja za Milanovac do raskrižja s ulicom Svetog Andrije;

DC207 između mjesta Hromec i Đurmanec;

zbog ulegnuća kolnika na županijskoj cesti ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h.

Zbog oštećenja kolnika državna cesta DC232 Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti.

Tijekom turističke sezone, od 15.06. do 17.09., petkom od 09:00 sati do nedjelje do 20:00 sati te na dan uoči (od 09:00 sati) i na dan praznika i blagdana (do 20:00 sati) zabranjuje se obavljanje izvanrednog prijevoza na autocestama (A1, A3, A4, A5, A6, A7 i A10) te na Krčkom mostu (DC102).