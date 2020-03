Ogromne gužve na zagrebačkom aerodromu, građani se masovno vraćaju iz inozemstva

Od jučer navečer na graničnim prijelazima na ulazu u Hrvatsku veliki je priljev hrvatskih državljana koji studiraju u europskim državama koje su zatvorile fakultete i škole ili je riječ o osobama koje rade vani. Kako je riječ o državama čijim je državljanima zabranjen ulaz u Hrvatsku, hrvatski državljani pri ulasku u Hrvatsku moraju ispuniti formular i potom otići u samoizolaciju

U Hrvatsku je došla na godišnji odmor, no unatoč karanteni, nije požalila što je došla kući jer, kako i sama kaže, London postaje Italija II. Po izlasku iz aviona svi su putnici dobili formulare koje moraju ispuniti kako bi naše nadležne službe svakog u samoizolaciji mogli kontrolirati i pratiti dalje.

Osoblje joj je odmah priteklo u pomoć a stigao je brzo i liječnik. Red je dugačak za registraciju, a novi avioni s novim putnicima samo slijeću. Put do krajnjeg našeg odredišta moramo si sami organizirati. Pretpostavljam dakle da i taksijem možemo, no je li to u konačnici pametno?

Moja povratna avionska karta vrijedi devet dana, ali ostajem 14 dana jer situacija je ozbiljna i treba ju tako i shvatiti. Ionako nam je svima u firmi rečeno da radimo od kuće – otkrila je još Marina koja je u aerodromskom “zatočeništvu” susrela i mamu koja je doputovala iz Belgije.

Unatoč gužvi i napetoj situaciji, nervoza u redovima, među čekačima, vlada.

-Svi se čine cool i nastoje se šaliti. Glavna šala je da na aerodromu čeka više ljudi nego što se okupe na prosvjedima po Hrvatskoj – zaključila je Marina kojoj su na aerodromu dali do znanja “da će ju provjeravati narednih 14 dana ili telefonski ili osobno kucajući na vrata stana”. U protivnom riskira kaznu.

Najgore je što u poslijepodnevnim satima dolaze avioni iz Njemačke, V. Britanije i Francuske čiji putnici moraju proći istu proceduru što znači da će gužve i kaos biti još veći.

Iz Uprave aerodroma kratko su nam odgovorili „da je tijekom prijepodnevnih sati u putničkom terminalu zračne luke Franjo Tuđman došlo do povremenog usporavanja protoka putnika u prostoru međunarodnog dolaska, pri ulasku u Republiku Hrvatsku, radi postupanja sanitarne inspekcije, prema definiranim protokolima“.