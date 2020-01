[VIDEO] Odvjetnik Smiljane Srnec otkriva što ne valja s vještačenjem koje je njegovoj klijentici prišilo disocijalni poremećaj ličnosti

Suđenje Smiljani Srnec poprilično se zakompliciralo. Osim što tvrdi da očevid nije zakonito obavljen, njezin odvjetnik Krešimir Golubić inzistira na ponovnom psihijatrijskom vještačenju kojim je Srnec dijagnosticiran disocijalni poremećaj. A upravo je ta dijagnoza jedan od glavnih argumenata tužiteljstva. Golubić nam je otkrio detalje psihijatrijskog vještačenja te naveo glavni argument za njegovo pobijanje

'Smatram da je dijagnoza paušalno donesena na temelju nekakvih izjava, na osnovi kojih su oni stekli određeni dojam o njoj, a da nisu uopće sagledali stvar. Zaključke nisu donosili temeljem iskaza pojedinih svjedoka, tada neispitanih u istrazi, nego iz svjedočanstava uzetih iz bilježaka, to da je lažljiva i slično', pojašnjava.

'Oni nisu donijeli dijagnozu u skladu s literaturom na koju se sami pozivaju. Glavni urednik tog priručnika za Hrvatsku je upravo taj naš vještak psihijatar iz ovog postupka. On se nije držao protokola utvrđivanja disocijalnog poremećaja', ukazuje Golubić, ne navodeći ime vještaka psihijatra.

Smatra kako je to bitno jer je upravo disocijalni poremećaj jedan od argumenata tužiteljstva za optužnicu i za produljenje zatvora. 'To se stalno proteže kao nešto bitno i relevantno', dodaje.

Još je, kaže, u studenome tražio uključivanje drugog vještaka, a danas je samo ponovio taj zahtjev na sudu. Zamjera to što u spisu nisu testovi ličnosti Smiljane Srnec koje su radili tijekom vještačenja jer ih, s obzirom na to da mu nisu dostupni, ne može propitivati i temeljem toga tražiti mišljenje drugog psihijatra.

'Nije normalno da nam to nisu dali, ali ja se mogu samo žaliti i prigovarati te strpljivo čekati tijek suđenja pa da mi neko više sudsko vijeće uvaži argumente. Mislim da smo trebali dobiti testove ličnosti upravo zato da ih možemo prekontrolirati. Ne mogu ja to sam kontrolirati, već pomoću drugog vještaka, a to mogu samo preko suda', zaključuje Golubić.