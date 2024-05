Odvjetnik bivšeg dekana: 'Ovo je medijska haranga, nema kriminala'

Iznošenje podataka u javnost Vujasin smatra protuzakonitim.

'Komentiram sve ovo, iako se formalno radi o ne javnom postupku i podatcima koji su prijavljeni u tajnom postupku policijskih izvida zato što su oni svi u priopćenju tužitelja. To držim krajnje nekorektnim, dapače protuzakonitim. Nema nikakve štete od 3 milijuna, to što nije isplaćeno, a što se navodno spominje u nekom navodnom intervjuu ministrice se odnosi na pitanje izvješća koja su vraćena jer su bila na usaglašavanju u ministarstvu. Vi pošaljete izvješće svom poslovnom partneru, a on vam odgovori 'Čekaj nisi to napravio, ovo si već naplatio'. Dakle, usaglašavamo se, nema tu nekakvog pokušaja prevare.Stoga je nitko nije niti mogao spriječiti jer je nema', istaknuo je Vujasin.