Odobreno izuzeće Ukrajini: Može kupovati dijelove za Patriota

“Zajedno s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, pozdravljam dogovor država članica o izuzeću za Ukrajinu za kupovinu ključnih proizvoda za sustave protuzračne obrane Patriot”, kaže se u izjavi predsjednice Komisije.

Prema odluci EU-a, Ukrajina pri kupnji oružja sredstvima od zajma EU-a od 90 milijardi eura treba dati prednost europskim proizvodima, a samo u slučajevima kada to nije moguće dopušta se izuzeće koje treba dobiti odobrenje od država članica.