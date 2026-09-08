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Odobreno izuzeće Ukrajini: Može kupovati dijelove za Patriota

V. B./Hina

08.09.2026 u 15:47

tportal
Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Glenn Fawcett
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Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u utorak da su države članice odobrile izuzeće kako bi Ukrajina mogla kupiti dijelove za američke sustave protuzračne obrane Patriot

“Zajedno s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, pozdravljam dogovor država članica o izuzeću za Ukrajinu za kupovinu ključnih proizvoda za sustave protuzračne obrane Patriot”, kaže se u izjavi predsjednice Komisije.

Prema odluci EU-a, Ukrajina pri kupnji oružja sredstvima od zajma EU-a od 90 milijardi eura treba dati prednost europskim proizvodima, a samo u slučajevima kada to nije moguće dopušta se izuzeće koje treba dobiti odobrenje od država članica.

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Ukrajina je suočena sa sve intenzivnijim ruskim napadima raketama i dronovima, a nema dovoljno sustava za obranu od tih napada.

Von der Leyen u svojoj izjavi navodi da će “sljedeća isplata od 3,2 milijarde eura omogućiti Ukrajini da bolje zaštiti svoje nebo od ruskih neselektivnih napada”.

“To dolazi uz 8,4 milijarde eura već isplaćenih u okviru Zajma za potporu Ukrajini, uključujući i za protuzračnu obranu”, dodaje predsjednica Komisije.

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