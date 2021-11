Odluka HDZ-a o Gabrijeli Žalac idućeg tjedna; Grmoja otpisao 'svijetlu europsku budućnost' premijera Plenkovića

Zašto su uhićeni bivša ministrica Gabrijela Žalac i šef agencije koja provodi kontrolu nad trošenjem novca iz EU fondova Tomislav Petric? Jesu li se preplaćivali softveri za državne institucije? Kako se učinkovito boriti protiv korupcije?

'Ono što shvaćam, iz priopćenja USKOK-a, riječ je o izvidima, predistražnim radnjama. One su tajne, institucije rade svoj posao', rekao je Habijan. Na pitanje hoće li zadržati presumpciju nevinosti jer je Žalac članica predsjedništva HDZ-a Habijan je rekao kako je HDZ ozbiljna stranka, najveća.

U emisiji HTV-a Otvoreno urednika i voditelja Mislava Togonala gostuju predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije Nikola Grmoja (Most), potpredsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije Damir Habijan (HDZ), konzultantica za EU fondove Ariana Vela i kriminalist Željko Cvrtila.

Upitan oko Petrica koji je na čelu agencije bez koje je teško povlačiti novac iz EU fondova Habijan je rekao kako je to ista stvar kao i za gospođu Žalac.

'HDZ ima svoje interne akte, ima svoj statut koji propisuje kako se postupa u određenim situacijama. Kad ste spomenuli presumpciju nevinosti, naravno. Osobno mogu reći ovdje, kao odvjetnik i kao pravnik, to se uči na prvoj godini fakulteta. Ako ja sad to pregazim i kažem da nije bitna presumpcija nevinosti, što je sljedeće sutra? Hoćemo li reći da načelo zakonitosti nije bitno, da načelo poštenja i dobre volje nije bitno. Gdje je ta granica? Ali HDZ kao ozbiljna stranka će idućeg tjedna donijeti odluke o tome kad vidimo što se konkretno gospođi Žalac stavlja na teret', rekao je Habijan.

'Tko je ured delegiranog europskog javnog tužitelja i koja je to institucija. Lani u prosincu donesen je zakon u Saboru u kojem se provodi uredba o osnivanju ureda europskog javnog tužitelja. Riječ je o delegiranom europskom javnom tužitelju koji svoj ured ima u 22 države članice koje su pristupile tom mehanizmu koji je sastavni dio USKOK-a i koji je nadležan za kaznena djela koja se odnose na nezakonito trošenje sredstava iz EU fondova', objasnio je.

Grmoja je rekao kako je to šuplja priča za nevjerovati.

'USKOK sad tvrdi da nije zaključio izvide iako je tada bili medijski natpisi o tome. Ne mogu shvatiti da jedna ozbiljna država sama to ne istraži nego da sad imamo europsku sramotu. Poručio sam Plenkoviću nakon ove sramote koju su nam priuštili gdje smo dobili šamar od europske institucije da da ostavku. Znam da ga sad nakon ovoga više ne čeka svijetla europska budućnost i da će mu se puno teže biti odlučiti na takav korak, ali to bi napravio jedan ozbiljan državnik. Sve ove marifetluke plaćaju hrvatski građani jer izdvajamo sredstva za EU. Sasvim je jasno da je USKOK zaključio istragu. Kada je ministrica Žalac morala otići otišla je upravo zbog ovoga. Vjerojatno je tada premijer Plenković rekao postali ste teret za Vladu i stranku i nitko vas neće dirati. Uvjeren sam da je to bilo tako', rekao je Grmoja te dodao kako je uvjeren da DORH i USKOK rade po nalogu premijera.

Najavio je za sutra otvoreno pismo premijeru da se pokrene smjena glavne državne odvjetnice jer to može učiniti Vlada, a ne Sabor.

'Nakon toga jedini način da krenu svi procesi koji su nam potrebni u borbi protiv korupcije je da Andrej Plenković i ova Vlada odstupi. Ovo je više negledljivo, tolika uhićenja iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec i sad nam još europske institucije potvrđuju da naš DORH i USKOK ne rade svoj posao kako treba. Jedna velika sramota. Smjena glavne državne odvjetnice i ostavka premijera jedini je izlaz iz ove situacije', naglasio je Grmoja.

Reagirao je Habijan koji je rekao kad je sramota u pitanju da on osjeća susramlje jer Grmoja ne razumije za što je glasao u prosincu 2020. godine.

'Govorite da USKOK i DORH ne rade svoj posao. Ne razumijete uopće što je delegirani europski javni tužitelj, a vrlo ste glasni kad komentirate situaciju. Ne razumijete materiju, vrlo je teško s vama pričati. To je niska demagogija i floskule. Nije pročitao zakon', uzvratio je Habijan.

'Ovakve laži su nevjerojatne, pročitao sam zakon i rasporavljao sam o njemu', rekao je Grmoja.

'Koristite medijski prostor i manipulirate, koristite floskule i niski populizam, ne razumijete materiju', uzvratio je Habijan u sukobu s Grmojom koji je prekinuo voditelj.

'Hrvatski DORH i USKOK su ovaj slučaj mogli riješiti i bez OLAF-a. Uhvatio sam ga u laži, svima je jasno i drago mi je', rekao je Grmoja na kraju žestoke rasprave s Habijanom.