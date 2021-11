Jandroković o opozivu Milanovića: O tome bismo razgovarali pod jednim uvjetom

Gostujući u Intervjuu tjedna Media servisa predsjednik Sabora Gordan Jandroković otkrio je kako će izgledati dolazak saborskih zastupnika na sjednice nakon što na snagu stupi odluka o obaveznim Covid potvrdama, progovorio je o opozivu predsjednika Zorana Milanovića i komentirao uhićenje bivše ministrice Gabrijele Žalac. S Jandrokovićem je razgovarala Andrea Marić

Dok neki građani zbog odbijanja testiranja dobivaju ili mogu dobiti otkaz, sa zastupnicima se ne može tako postupati.

"Već je i sada položaj saborskih zastupnika i zastupnica takav da imaju određena prava, ali i obaveze, koje drugi zaposlenici nemaju. Dakle, mi i dan danas ne možemo zastupnika koji ne dolazi na zasjedanja sankcionirati".

Komentirao je način komunikacije kojom se služi Zoran Milanović, ovoga puta s ministrom obrane Marijem Banožićem, a i sam je svojedobno dobivao različite epitete.

"On je srozao političku raspravu u Hrvatskoj na vrlo nisku razinu, na razinu uličnih rasprava, kavgi, uvreda. To nikome nije od koristi osim onih koji na taj bezobrazan, agresivan način nastoje zadominirati u javnom prostoru. On je uveo nove standarde. Način na koji on komunicira, ako ste to primijetili, svaka rasprava o bilo kojoj temi završi na kraju s osobnim uvredama".