'Odgovornost za Gospić utvrditi činjenicama, sanacija bez odgode'

"Odgovornost treba utvrditi činjenicama, a sanaciju provesti bez odgode. U ovom trenutku najvažnije je biti uz ljude u Gospiću i učiniti sve da se sanacija provede što prije, a građani moraju znati što se dogodilo i mogu li imati povjerenja u institucije koje su dužne štititi njihovo zdravlje i okoliš", poručio je predsjednik IDS-a Loris Peršurić u priopćenju.

Dodao je kako je slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću prerastao okvire pojedinačnog kaznenog djela i otvorio ozbiljno pitanje funkcioniranja nadležnih institucija.

Ustvrdivši kako razmjeri problema i potvrđeno onečišćenje zahtijevaju ozbiljnu političku i institucionalnu raspravu, Peršurić je naveo kako IDS podržava održavanje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću te očekuje da nadležne institucije javno iznesu činjenice o svom postupanju i odgovore na ključna pitanja o odgovornosti i sanaciji.

"Ovaj slučaj ne može se svesti isključivo na kriminalnu odgovornost privatnih osoba. Kada se radi o desecima tisuća tona otpada koji je godinama prolazio kroz sustav nadzora, potrebno je utvrditi gdje je sustav zakazao i je li problem mogao biti ranije zaustavljen", naglasio je Perušurić.

Stoga, ističe, IDS traži da nadležno Ministarstvo i institucije bez daljnjeg odgađanja predstave jasan i provediv plan sanacije s konkretnim rokovima i načinom zbrinjavanja otpada. Osim toga, smatraju u IDS-u, rezultati mjerenja kvalitete podzemnih voda, javne vodoopskrbe, tla i zraka moraju biti kontinuirano dostupni javnosti, zajedno s podacima o mjestima uzorkovanja i načinu ispitivanja te je potrebno utvrditi kada su nadležne institucije saznale za moguće nepravilnosti i kako su nakon toga postupile.

"Ako se utvrdi da su pojedini dužnosnici ili odgovorne osobe imali informacije ili mogućnost reagirati, a nisu postupili, mora postojati jasna politička i upravljačka odgovornost. Slučaj Gospić ne smije završiti samo uklanjanjem otpada s jedne lokacije. Na širi problem sustava upozorava i primjer Kaštijuna, koji je uspostavljen prema propisanim pravilima, ali danas snosi posljedice nedosljednosti sustava u cjelini", poručio je Peršurić .

Dodao je kako je potrebna revizija sustava gospodarenja otpadom kako bi se utvrdilo gdje nadzor ne funkcionira i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva.