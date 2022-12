Vladajući popustili ideji oporbe: Odbor za vanjsku politiku svaka četiri mjeseca raspravljat će o sankcijama Rusiji

Saborski Odbor za vanjsku politiku raspravljao je u srijedu o sankcijama prema Rusiji i Bjelorusiji, uz izvješća ministarstava vanjskih i europskih poslova te financija, te jednoglasno zaključio da će se svaka četiri mjeseca sastajati na tu temu

'Postoje indicije da je riječ o paravanu , no, time se bave neke druge institucije i nemam mandat o tome govoriti. Mogu samo reći da transakcija nije provedena na način da je bilo kakva isplata išla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Rusiji nego je cijela transakcija provedena u Moskvi, i to uz kredit Gazprombanke, koja je također sankcionirana', izvijestio je Matušić,

Frano Matušić , državni tajnik u MVEP-u, na pitanje jesu li kupnjom udjela u Fortenovi od strane šeika Saifa Alketbija prekršene sankcije, kazao je da 'tu transakciju apsolutno smatraju nezakonitom jer nije provedena kako to Uredba propisuje, odnosno, da država članica sama propisuje pod kojim se uvjetima neka imovina može prodavati. U ovom slučaju, pojasnio je, imovina Sberbanke mogla se prodati samo pod uvjetima koje je Hrvatska predvidjela kroz odobrenja koja je dala za tu transakciju.

Također nije htio spominjati nijedno 'suspektno' ime iz Hrvatske nego je samo naveo da će se sankcionirati svaka osoba koja na bilo koji način pomaže sprečavanje provedbe sankcija. Matušić je istaknuo da će u pripremi budućih mjera voditi računa kako će se one odraziti na hrvatsko gospodarstvo, jer nije cilj naštetiti gospodarstvima zemalja EU nego oslabiti gospodarsku i vojnu moć ruskog režima i Putinovih suradnika.

Kazao je i da ne može govoriti je li kakva prijava išla prema DORH-u , no, ističe da se može spriječiti promjena vlasništva u suradnji s partnerima u inozemstvu, prije svega, Nizozemskoj i UK-u.

Sandra Benčić iz Kluba Zeleno-lijevog bloka koji je i inicirao uvođenje parlamentarnog nadzora nad provođenjem sankciji prema Rusiji kazala je da su zaista zadovoljni informacijama koje su im dali državni tajnici MVEP-a i Ministarstva financija. 'Dobivenim informacijama, njihovom kvalitetom i činjenicom da se jako puno radi na provedbi sankcija, kao i na detektiranju rizika za hrvatsko gospodarstvo, zaista smo zadovoljni', rekla je.

Izrazila je nadu da neće doći do realizacije prijenosa vlasništva u Fortenovi. 'Sigurno nije u interesu Hrvatske da se na taj način nastavi ruski utjecaj u Fortenovi. Nadamo se da se sa svim onim što je do sada MVEP napravio, kao i prema Nizozemskoj da neće doći do potvrde ni te transakcije ni prijenosa vlasništva', poručila je.