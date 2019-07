Odbor za obranu dao pozitivno mišljenje na pokretanje procesa nabave borbenih aviona

Saborski Odbor za obranu gotovo jednoglasno dao je pozitivno mišljenje za pokretanje procesa nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova, samo nekoliko dana nakon sjednice Vijeća za obranu

Ministar obrane Damir Krstičević pred članovima odbora poručio je da se ide u nabavu 12 zrakoplova, no da se do pune brojke može doći postupno. 'Ukoliko ne možemo nabaviti 12 zrakoplova, postoji mogućnost nabave manjeg broja letjelica te potom postupno doći do definiranog broja aviona', kazao je Krstičević, naglasivši da to ovisi o financijskim mogućnostima Hrvatske.

Podsjetivši na operativno stanje postojećih zrakoplova, Krstičević je kazao da situacija zahtjeva pametno i pažljivo, ali i žurno djelovanje. 'Srbija je našla načina kako modernizirati svoju komponentu borbenog zrakoplovstva te vjerujem kako će to moći i Hrvatska. Nismo se predali, kao što se nije predao niti Rudolf Perešin, ali ne smijemo dopustiti da Hrvatska bude razoružana te da nema višenamjenske borbene avione kao jamce mira', rekao je ministar.