Pravobranitelj upozorava na stanje u psihijatrijskim ustanovama: 'Prisila ne smije biti zamjena za skrb'

Za teško ubojstvo pacijenta osumnjičena su četvorica medicinskih tehničara i nalaze se u istražnom zatvoru , a u Kliniku je upućena zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva. Ne prejudicirajući ishod kaznene istrage, Jurišić smatra da treba utvrditi tko je odlučio o primjeni mjere prisile, kako je ona provedena i nadzirana, što su znali liječnici i uprava te jesu li protokoli, broj i osposobljenost zaposlenika omogućili sigurno postupanje prema pacijentu i zaštitu osoblja.

Ističe da se mjere prisile smiju primjenjivati samo iznimno, kada su jedino sredstvo za otklanjanje neposredne opasnosti koja ozbiljno i izravno ugrožava život ili zdravlje osobe ili drugih. Moraju trajati najkraće moguće i biti pod stalnim nadzorom, a ne smiju se koristiti kao kazna, zbog nedostatka osoblja ili kao zamjena za odgovarajuću skrb.

Pravobranitelj napominje da stalno upozorava na potrebu smanjivanja primjene mjera prisile, s ciljem njihova ukidanja u skladu s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

U obilascima psihijatrijskih ustanova i svojim izvješćima, navodi, utvrdio je slučajeve neodgovarajućeg obrazlaganja indikacija za primjenu tih mjera, njihova trajanja, neurednog evidentiranja praćenja pacijenata te primjene prisile prema dobrovoljnim pacijentima, protivno revidiranim standardima Europskog odbora za sprječavanje mučenja.

Upozorenja zdravstvenih radnika o nasilju kojem su izloženi, nedostatku osoblja i edukacije moraju se ozbiljno razmotriti, poručuje Jurišić. Ističe da zaštita pacijenata i sigurnost zdravstvenih djelatnika nisu suprotstavljeni ciljevi te da su za njihovo osiguravanje nužni dovoljan broj osposobljenih zaposlenika, jasni protokoli i podrška u kriznim situacijama.

Stoga poziva na stalnu edukaciju zaposlenika o tehnikama deeskalacije i alternativama mjerama prisile, kao i na osiguravanje dovoljnog broja osposobljenih djelatnika.

Od nadležnih tijela očekuje brzu, cjelovitu i neovisnu provjeru svih okolnosti slučaja, uključujući postupanje svih prisutnih osoba te eventualnu ulogu ranijih pritužbi, kadrovskih uvjeta i organizacije rada. Od Ministarstva zdravstva očekuje izvanredni nadzor Klinike i objavu njegovih nalaza, uz zaštitu osobnih podataka i interesa postupka.

Jurišić naglašava da svaka smrt ili teška ozljeda povezana s primjenom mjera prisile mora biti neovisno, pravodobno i učinkovito ispitana te da Ministarstvo i druga nadležna tijela moraju osigurati provedbu već izdanih preporuka i stvaran nadzor nad postupanjem prema osobama s duševnim smetnjama.

Slučaj treba promatrati i u kontekstu šire reforme sustava zaštite mentalnog zdravlja, smatra pravobranitelj. Pritom se poziva na stajalište Svjetske zdravstvene organizacije koja zagovara dostupnu skrb u zajednici, usmjerenu na osobu, njezina prava i oporavak, uz sustavno smanjivanje prisile i njezino potpuno ukidanje.