Od srijede kreću poticaji za građane za kupnju eko vozila

Od srijede ponovo kreću poticaji za građane za kupnju eko vozila, najavili su to u ponedjeljak prilikom postavljanja punionice za električne automobile u Gospiću ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš.

Poticaji koje će građani dobivati putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosit će do 40 posto cijene vozila. Kretat će se do 80 tisuća kuna za električne automobile, 40 tisuća kuna za plug-in hibride automobile, uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km. Kupnja električnih skutera, motocikala i četverocikala na struju poticat će se do 20 tisuća kuna, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5 tisuća kuna Fondovih poticaja.

Kako je objasnio direktor Fonda Dubravko Ponoš, procedura subvencioniranja je jednostavna: Fondu treba elektronički dostaviti ispunjeni i vlastoručno potpisati prijavni obrazac koji će se od srijede od 10 sati moći preuzeti na web stanici Fonda, presliku osobne iskaznice, tehničke karakteristike vozila iz ponude i samu ponudu dobivenu u prodajnom salonu. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva. Sufinanciraju se samo nova motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bilo korišteno.