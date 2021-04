Od snijega u gorju do sunca u Dalmaciji: Doznajte kakvo nas vrijeme očekuje pred Uskrs

U subotu prijepodne bit će umjereno do pretežno oblačno, u većini krajeva s kišom ili lokalnim pljuskovima s grmljavinom, dok je u najvišem gorju moguće i malo snijega. Sredinom dana u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu prestanak oborine i djelomično razvedravanje, a do kraja dana i u većem dijelu Hrvatske

Vjetar umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu jaka bura, lokalno s olujnim udarima, a još će na južnom dijelu u prvom dijelu dana puhati umjereno do jako jugo. Osjetno svježije nego jučer uz najvišu dnevnu temperaturu zraka uglavnom između 9 i 14, a na Jadranu 15 i 18 °C., prognozira Državni hidrometeorološki zavod ( DHMZ).

Pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku. Navečer i u noći jače naoblačenje te kiša, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, a navečer i u noći će jačati. More će biti malo, navečer do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 19 do 21 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, od sredine dana uz umjerenu naoblaku, a u noći jače naoblačenje uz kišu te lokalne pljuskove s grmljavinom. Zapuhat će slabo i umjereno jugo, uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 21 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, popodne uz umjerenu naoblaku, ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije gdje može biti i ponekog pljuska, osobito tijekom noći. Zapuhat će slabo i umjereno jugo, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 22 °C.

Prognoza za nedjelju

Na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano ponegdje uz mogućnost za malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjerena do jaka bura prema kraju dana će oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 3, na Jadranu između 5 i 10, a najviša dnevna uglavnom između 8 i 12, na Jadranu 13 i 17 °C.



U Zagrebu na Uskrs će biti djelomice sunčano, a uz povremeno više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 4, a najviša dnevna od 10 do 12 °C.