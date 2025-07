Od molitvenog transa preko dron spektakla do ustašluka: Ovi ljudi su najveće zvijezde Thompsonovog koncerta

Kao što je bilo najavljeno nekoliko dana prije, organizirane su cisterne s vodom, a na hidrante su postavljeni nastavci za česme kako bi svi mogli hidrirani doći do koncerta. Na navedenom potezu u ranim poslijepodnevnim satima nije bilo nikakvih neugodnosti. Ljudi su šetali mirno, po koja grupica bi počela pjevati i pljeskati, a nerijetko bi im se pridružilo još obožavatelja. Nosili su se zastave zamotane oko kukova i ramena. Natpisi na majicama nisu odudarali od već očekivanog na koncertu glazbenika kojem je vraćanje u prošlost glavna deviza.

Zagreb nikad nije izgledao crnje. Horde ljudi obučenih u crno su šetali od Trga kralja Tomislava preko Importanne Galerije te po zatvorenoj Holjevčevom do Mosta slobode. Srpanjsko sunce je grijalo , ali na asfaltu u metropoli nije bilo niti približno pakleno kao prošlog tjedna.

Ništa novo, sve očekivano

U jednoj od svojih novijih pjesama 'Ako ne znaš što je bilo', Marko Perković Thompson upravo to radi spominjanjem raznih geografskih mjesta, od Like, Dubrovnika, Šibenika, Zadra, Dunava, neizostavnog Vukovara do Hercegovine. Time se obraća širokom spektru domoljuba, a posebno mladima koji su činili dobar dio subotnje publike od više od pola milijuna ljudi. Prema procjenama, na zagrebačkom Hipodromu se nalazilo 504.000 obožavatelja.