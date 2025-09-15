Od 'histeriziranja' do 'hitlerizacije': Današnji aktualac opet probudio duhove prošlosti

Istaknula je da je premijer Andrej Plenković prvi i jedini premijer zemlje članice Europske unije koji je, kako je rekla, 'legalizirao ustaški pozdrav u njegovoj lokalnoj varijanti'.

'Vidjeli smo puštanje duha ustaštva i endehazije iz boce. To se ne događa samo na retoričkoj razini, nego prelijeva i u nasilje na ulicama, u napade na pojedince u manjim mjestima i velikim gradovima. Dolazi i do zabrana umjetničkih projekata te nametanja ideje jednoumlja. Svi koji se ne uklapaju u to jednoumlje postaju neprijatelji i legitimna meta', rekla je Benčić u HRT-ovoj emisiji.

Sandra Benčić (Možemo!) ocijenila je da se događa nešto više od revizije povijesti .

'On će ga institucionalizirati u Saboru putem predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji je dozvolio njegovo korištenje. Kada se to manifestira kroz nasilje prema određenim društvenim grupama ili pojedincima, dužni smo reagirati i pružiti otpor ustaštvu', rekla je Benčić.

Na premijerovu tvrdnju da ljevica histerizira odgovorila je: 'Plenković ovo ne radi zato što bi bio apologet fašizma, nego iz kalkulacije i oportunizma. On nema stav iza kojeg stoji. Svako zalaganje za stav njemu izgleda histerično', rekla je Benčić.

'Benčić nastavlja s ljetnim bluzom radikalne ljevice'

Nikola Mažar (HDZ) ocijenio je da je ljevica tijekom ljeta parazitirala na toj temi i išla u smjeru radikalizacije društva.

'Kolegica Benčić nastavila je ono što smo i pretpostavljali, tzv. ljetni bluz radikalne ljevice koja je cijelo ljeto parazitirala na ovoj temi. Ona i SDP išli su u smjeru radikalizacije društva, ideološke isključivosti i netolerancije', rekao je Mažar.

Dodao je da upravo s lijevog spektra dolaze uvrede prema građanima.

'Rečeno je da je 500 tisuća ljudi na najvećem koncertu u Hrvatskoj hipodromsko kopito, tupsoni i slično. To je štetno. Građani su očekivali raspravu o standardu života, a to od oporbe danas nisu doživjeli', rekao je Mažar.

Istaknuo je da je HDZ jasan kada je riječ o osudi ustaškog režima.

'Imamo MUP, sudove, Visoki prekršajni sud i sudsku praksu. No, isto tako čvrsto branimo dignitet Domovinskog rata i hrvatskih branitelja', rekao je Mažar. Podsjetio je na rasprave o braniteljima tijekom aktualnog prijepodneva-

'Od ljevice se moglo čuti da branitelji žele rušiti državu i djeluju protuustavno. Koliko daleko to ide?', zapitao se Mažar. Osvrnuo se i na Thompsonov koncert u Zagrebu.

'On je bio dopušten od strane gradske vlasti. Očito im je bilo bitno maknuti reflektore s korupcije i afera – Koste Kostanjevića, Hipodroma, lažnih zaštitara i milijuna eura iz proračuna Zagreba. Kasnije, kada se ništa od predviđenih nereda i nasilja nije dogodilo, nego smo pokazali zajedništvo, izvučena je jedna rečenica iz pjesme iz 1992. za koju Visoki prekršajni sud već ima tumačenje', rekao je Mažar. Poručio je da će HDZ nastaviti fokus na brizi o građanima.

'Već sutra na Vladi idemo u tom smjeru', rekao je Mažar.

'HDZ i desnica rade podjele u društvu'

Tonči Restović (SDP) podsjetio je da njegova stranka ima prijedlog izmjena kaznenog i prekršajnog zakona koji se odnosi na NDH i poklič 'Za dom spremni', ali je naglasio da će o detaljima govoriti kada prijedlog dođe u proceduru.

'Ono što želim reći je da HDZ stalno izvrće teze. I to je danas radio i na aktualnom satu. Aktualni sat trebao je služiti tome da zastupnici postavljaju pitanja, a da izvršna vlast na njih odgovara. Vi ste danas imali preko 25 pitanja na koja nije odgovoreno, već se govorilo nešto sasvim deseto. I ja sam osobno postavio pitanje potpredsjedniku Vlade, a on je odgovarao nešto treće. Očito ga u pripremi nisu dobro pripremili', rekao je Restović.

Naglasio je da HDZ i desnica rade rascjepe i podjele u društvu.

'Sad smo čuli od kolege Mažara da to radi ljevica, iako se svi slažemo da je tijekom ljeta ta priča s desnice dobila na važnosti ili krila, kao što se događa i drugdje u Europi. SDP je stranka koja će štititi državu, ustav, zakone i u krajnjem slučaju Hrvatsku. To nam je dužnost', rekao je Restović.

Osvrnuo se i na odnos HDZ-a prema povijesti. 'Jedan njihov zastupnik danas je rekao da više nećemo pričati o 1941. i 1945., a ja pitam – zašto ne bismo poznavali povijest vlastite države? Kako oni ponekad budu nejasni, a ponekad potpuno nejasni oko tih tema, važno je da mi zaštitimo demokratska prava – bilo manjina, bilo slabijih u društvu – na svaki mogući način', rekao je Restović.

'Nema ustašizacije - to je obrana temelja moderne Hrvatske'

Ivica Kukavica (Domovinski pokret) ocijenio je da nije termin 'ustašizacija društva', koji se često koristi, nije dobar.

'Mi se u Domovinskom pokretu s tim ne slažemo. Ova vlada je vlada desnog centra, a ulaskom Domovinskog pokreta jasno je da su se neke stvari promijenile. To nije ustašizacija, kako čujemo s lijevog političkog spektra, nego obrana temelja moderne Hrvatske. Hrvatska je nastala na Domovinskom ratu, a branitelji su iznijeli najveći teret tog rata', rekao je Kukavica.

Naglasio je da se i HOS-u, unatoč njegovoj ulozi u Domovinskom ratu, čini nepravda.

'Tek nakon oslobađajuće presude generalu Gotovini otvorila se tema HOS-a, koji je postao sporan. Kao hrvatski branitelj ne mogu prihvatiti da jedna legalna postrojba i njihove insignije u Domovinskom ratu budu sporne. Jasno je da su u Drugom svjetskom ratu rađeni zločini, ali jasno je i da su u modernoj Hrvatskoj rađeni zločini pod zvijezdom petokrake', rekao je Kukavica.

Na pitanje ima li pozdrav 'Za dom spremni' mjesto u Saboru odgovorio je da je riječ o temi za širu raspravu.

'Poklič su koristile postrojbe HOS-a, ali pod zvijezdom petokrake napravljeni su stravični zločini. Danas smo pričali i o Šibeniku, o Rujanskom ratu, kad je Ratko Mladić sa sedmim korpusom razarao grad i Dalmaciju. Ne možemo odmah posegnuti za zabranama. Pogledajmo primjer gospodina Thompsona – imao je zabrane nastupanja još od 2000-ih, a danas je okupio više od pola milijuna ljudi. Zabrane nikad nisu donijele ništa dobro, pogotovo kada ciljaju samo jedno područje. Mi smo protiv takvih zabrana i zalažemo se da se vrati dignitet Domovinskom ratu i braniteljima, da se više ne osjećaju progonjenima', poručio je Kukavica.