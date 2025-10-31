objavljena pravila

Obljetnica pada nadstrešnice: U Srbiji sutra proglašen Dan žalosti

Kolodvor u Novom Sadu
Vlada Republike Srbije donijela je Odluku kojom se 1. studenog 2025. proglašava Danom žalosti povodom obljetnice pogibije i stradanja 16 građana zbog pada nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, priopćeno je.

'Zakon o obilježavanju Dana žalosti na teritoriju Republike Srbije uređuje uvjete i način obilježavanja Dana žalosti na teritoriju Republike Srbije, obveze državnih tijela i organizacija, tijela teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih poduzeća koje one osnivaju, organizacija kojima je zakonom povjereno obavljanje poslova državne uprave kao upravnih ovlasti, obveze drugih pravnih i fizičkih osoba, kao i sankcije za nepoštivanje utvrđenih obveza u vezi s obilježavanjem Dana žalosti', navodi se u priopćenju.

Dodaje se da Dan žalosti počinje u 00:00 sati na dan određen za dan žalosti, a završava u 24:00 sata na dan određen kao posljednji dan žalosti.

Način obilježavanja Dana žalosti je spuštanje zastave na pola koplja, što znači da su organi vlasti i organizacije, kao i druge pravne osobe koje ističu zastavu, dužne spustiti zastavu Republike Srbije na pola koplja, uz odgovarajuće osvjetljenje noću, tijekom Dana žalosti, navodi se u priopćenju.

Medijsko informiranje i obilježavanje znači da su radiodifuzne organizacije za informiranje javnosti na teritoriju Republike Srbije dužne u svojim programima, uključujući i emisije namijenjene inozemstvu, na dan proglašenja Dana žalosti: emitirati odluku o proglašenju Dana žalosti i program njezina obilježavanja koji je donijelo nadležno tijelo Republike Srbije ili tijelo koje ono odredi, obavijestiti javnost o skupovima sjećanja koje povodom Dana žalosti organiziraju nadležna tijela Republike Srbije ili tijela koja oni odrede, umjesto humorističnih, zabavnih, folklornih i drugih programa sa zabavnom i narodnom glazbom, emitirati glazbu i programe prikladne za Dan žalosti te uskladiti detaljan program u vrijeme Dana žalosti, ako je naznačeno.

Novinsko-izdavačke organizacije koje objavljuju dnevne novine dužne su na dan žalosti tiskati svoje novine u crnoj boji, navodeći na prvoj stranici odluku o proglašenju dana žalosti i najavu njegove proslave, dodaje se.

Muzeji, kazališta, kina, organizacije koje imaju glazbeno-scenske programe, arhivi i druge institucije iz područja kulture dužni su prilagoditi svoje programe danu žalosti.

Dan žalosti u sportskim dvoranama, stadionima i igralištima obilježava se spuštanjem zastave Republike Srbije i zastava sportskih klubova na pola koplja ili pola koplja, a ako govorimo o sportskim susretima međunarodnog značaja, onda i spuštanjem zastava međunarodnih sportskih organizacija na pola koplja ili pola koplja, navela je vlada.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, prije početka sportskog događaja, sudac zviždaljkom označava početak i kraj dostave pošte minutom šutnje, te prigodne poruke koje se dostavljaju žrtvama nesreće za koju je proglašen dan žalosti.

Tijekom dana žalosti zabranjeno je emitiranje narodne i zabavne glazbe, odnosno održavanje zabavnih programa na javnim mjestima, navodi se u priopćenju vlade.

