Obljetnica pada nadstrešnice: U Srbiji sutra proglašen Dan žalosti

Vlada Republike Srbije donijela je Odluku kojom se 1. studenog 2025. proglašava Danom žalosti povodom obljetnice pogibije i stradanja 16 građana zbog pada nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, priopćeno je.

'Zakon o obilježavanju Dana žalosti na teritoriju Republike Srbije uređuje uvjete i način obilježavanja Dana žalosti na teritoriju Republike Srbije, obveze državnih tijela i organizacija, tijela teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih poduzeća koje one osnivaju, organizacija kojima je zakonom povjereno obavljanje poslova državne uprave kao upravnih ovlasti, obveze drugih pravnih i fizičkih osoba, kao i sankcije za nepoštivanje utvrđenih obveza u vezi s obilježavanjem Dana žalosti', navodi se u priopćenju. Dodaje se da Dan žalosti počinje u 00:00 sati na dan određen za dan žalosti, a završava u 24:00 sata na dan određen kao posljednji dan žalosti.

Način obilježavanja Dana žalosti je spuštanje zastave na pola koplja, što znači da su organi vlasti i organizacije, kao i druge pravne osobe koje ističu zastavu, dužne spustiti zastavu Republike Srbije na pola koplja, uz odgovarajuće osvjetljenje noću, tijekom Dana žalosti, navodi se u priopćenju. Medijsko informiranje i obilježavanje znači da su radiodifuzne organizacije za informiranje javnosti na teritoriju Republike Srbije dužne u svojim programima, uključujući i emisije namijenjene inozemstvu, na dan proglašenja Dana žalosti: emitirati odluku o proglašenju Dana žalosti i program njezina obilježavanja koji je donijelo nadležno tijelo Republike Srbije ili tijelo koje ono odredi, obavijestiti javnost o skupovima sjećanja koje povodom Dana žalosti organiziraju nadležna tijela Republike Srbije ili tijela koja oni odrede, umjesto humorističnih, zabavnih, folklornih i drugih programa sa zabavnom i narodnom glazbom, emitirati glazbu i programe prikladne za Dan žalosti te uskladiti detaljan program u vrijeme Dana žalosti, ako je naznačeno. Novinsko-izdavačke organizacije koje objavljuju dnevne novine dužne su na dan žalosti tiskati svoje novine u crnoj boji, navodeći na prvoj stranici odluku o proglašenju dana žalosti i najavu njegove proslave, dodaje se. Muzeji, kazališta, kina, organizacije koje imaju glazbeno-scenske programe, arhivi i druge institucije iz područja kulture dužni su prilagoditi svoje programe danu žalosti.

U Novom Sadu najavljen je veliki skup 1. studenog Izvor: Pixsell / Autor: Antonio Ahel/ATA Images/Pixsell