Objavljeno koji su najveći izvori zaraze na kontinentu, a koji na moru

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je izvješće o koronavirusu s najnovijim brojkama i podacima od prošlog tjedna

U većini županija i dalje se nastavlja priljev oboljelih čiji se izvor zaraze povezuje s ljetovanjem i izlascima u klubove na Jadranu . Nova grupiranja zabilježena su oko svadbenih slavlja u Požeško-slavonskoj županiji te Virovitičko-podravskoj županiji. Također, bolest se proširila i u domu za starije u Požeško-slavonskoj županiji. Značajan dio oboljelih slučajeva kontakti su prethodno oboljelih ili su slučajevi uvezeni iz Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je većina poznatog izvora zaraze, epidemiološka situacija je pod nadzorom.

Unatoč tome, većina oboljelih mlade su osobe čije se obolijevanje veže uz noćne izlaske. U ostalim županijama Primorske Hrvatske grupiranja su zabilježena oko vjenčanja u Primorsko-goranskoj županiji te druženja umirovljenika u Zadarskoj županiji. Kao i u kontinentalnom dijelu zemlje, značajan je udio oboljelih koji su kontakti prije poznatih slučajeva.

U prethodnih tjedan dana oboljela je ukupno 1941 osoba - otprilike jednak broj osoba muškog spola, 974, odnosno 50,18%, i ženskog spola 967, odnosno 49,82%. Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnoj skupini od 7-10 godina (niži razredi osnovne škole) gdje je veći udio oboljelih dječaka (12 dječaka, odnosno 70,6%) te u dobnoj skupini 15-18 godina (srednjoškolski uzrast) gdje je veći udio djevojčica (51 djevojčica, odnosno 63,8%) i dobnoj skupini 66 i više godina (umirovljenici), gdje je veći udio osoba ženskog spola (130 osoba, odnosno 55,6 %).

Po dobnim skupinama - oboljelo je 161 dijete te oni čine najmanji udio (8,3%) u oboljelima u proteklih tjedan dana. Najmanje je oboljelo djece mlađe od 1 godine, ukupno 4, te djece u nižim razredima osnovne škole, ukupno 17, koji svaki čine manje od 1% oboljelih. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, 80 ukupno, odnosno 4,1%. Skoro trećinu oboljelih (538, odnosno 27,7%) u posljednjih tjedan dana čine mlade odrasle osobe, od 19 do 30 godina, što se uklapa u epidemiološku situaciju gdje je znatan priljev oboljelih povezanih s ljetovanjem i izlascima jer osobe iz te dobne skupine najviše izlaze tijekom ljetovanja.

Općenito, odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1546 (79,6%), tako dobnu skupinu od 19 do 30 godina slijede dobna skupina od 31 do 40 godina starosti te dobna skupina od 51 do 65 godina starosti s ukupno 367 (18,9%), odnosno 361 (18,6%) oboljelih osoba, a najmanje oboljelih odrasle dobi ima u dobnoj skupini 41-50 godina - 280, odnosno 14,4%. Osoba starijih od 66 godina te ujedno i najugroženijih osoba je 234 odnosno 12,1%.