Mjere protiv koronavirusa spasile su barem 2000 života u Hrvatskoj; evo zašto se ne kažnjavaju neodgovorni građani

Ljeto, turistička sezona otvorenih vrata, bez prevelikih ograničenja, i opušteno ponašanje građana razbuktali su epidemiju izazvanu koronavirusom. Hoće li broj novozaraženih uskoro početi padati? Hoće li se dolaskom jeseni vratiti teži oblici bolesti COVID-19 ili će klinička slika ostati relativno benigna? Može li se umjerenim mjerama bez zatvaranja gospodarstva i karantene u zimskim mjesecima postići dovoljno dobar učinak u sprječavanju širenja zaraze? Treba li pribjeći kaznama za nepoštovanje preventivnih mjera?

Ozren Polašek nada se, kao i Krunoslav Capak, da će idućih dana doći do smanjenja broja novozaraženih, dok se Damir Trut ne slaže se da se griješilo u koracima. 'Cijelo vrijeme radimo određeni balans s obzirom na turizam koji zahtijeva opuštenost i različite vrste aktivnosti... Sve mjere su bile zaista umjerene, kirurški precizne s obzirom na lokacije, a je li nešto moglo biti otvoreno ili zatvoreno tjedan prije ili kasnije - mislim da je balans tu imao dobar utjecaj', rekao je Trut.

'Mi smo uvijek imali stav da trebamo educirati javnost da su mjere dobre za njihovo zdravlje i zdravlje njihovih obitelji. Bolje to, nego ići represijom jer represija izaziva revolt. Za kažnjavanje uvijek ima vremena', rekao je Capak, dodajući da postoji mogućnost da se preporuke pretvore u odluke ali i tu je u pitanju balans.

Ivo Ivić zalaže se za uvođenje kazni za one koji se ne pridržavaju mjera. 'Inspekcija i kazna!', rekao je Ivić, a Capak je kazao da se o primjeni već propisanih kazni koje bi sanitarni inspektori mogli naplaćivati jako puno puta razgovaralo u Stožeru.

Damir Trut kaže da su preporuke kvalitetne, a kako se one prihvaćaju i poštivaju je sociološko pitanje jer ih neki negdje poštuju, a negdje ne. 'Takvi smo kakvi jesmo... Od prvog dana educiramo ljude. Kontrola je strahovita. Na tisuće nadzora dnevno se izvrši diljem Hrvatske, inspektori upozoravaju, mole, pokazuju kako raditi. To ima svoju svrhu i rezultate, a naravno da bi mi svi htjeli da je to i bolje. Držimo da kazna trenutno utječe, a edukacija je dugoročna. Pred nama je još puno toga, cijela jesen i zima i ako se ne naučimo ponašati bit će nam teško. Ali ako kažnjavamo stvorit ćemo još jači otpor u dijelu stanovništva', rekao je Trut.

Na opasku da nepovjerenje raste i da se ljudi bune, ne samo u Hrvatskoj, Capak kaže da postoje ljudska prava i pravo na zdravlje. 'U rimsko doba, s procvatom javnog zdravstva, vrijedila je poslovica da je zdravlje ljudi najviši zakon', napomenuo je Capak.