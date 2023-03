Objavljena velika prognoza za Europu: Evo kakvo nas vrijeme čeka u proljeće

Stranica AccuWeather objavila je detaljnu prognozu za proljeće u Europi. Dok će neke zemlje imati produženu zimu, neke će se u kasno proljeće morati suočiti s potencijalno vrlo opasnim vremenskim nepogodama

S obzirom na to koliko je Sredozemno more toplo, oluje bi mogle osigurati dodatnu vlagu i dovesti do povećanja prijetnji od poplava. To je posebno zabrinjavajuće za zapadne padine Apenina i Dinarida. U Italiji bi dotok vlage u prvoj polovici proljeća također mogao dovesti do povećane opasnosti od vremenskih nepogoda, a one pak do raznih prijetnji poput razornih vjetrova, tuče i bujičnih poplava. Kako će učinci iznenadnog stratosferskog zagrijavanja postupno prestajati diljem sjeverozapadne Europe do kraja ožujka, trend visokog tlaka preuzet će kontrolu nad regijom i zavladat će sušniji i topliji uvjeti. Međutim i dalje će biti mogući kišni prodori, zbog čega prognostičari vjeruju da bi ukupne količine oborina ovog proljeća mogle biti blizu prosjeka.