FOTO Pao snijeg na Sljemenu: Pogledajte predivne prizore

Snježne pahulje stigle su u Hrvatsku. Tijekom noći snijeg je zabijelio Liku, Gorski kotar, ali i Sljeme. Građani su odmah pohrlili na vrh Medvednice kako bi uživali u zimskim radostima. Pogledajte predivne prizore u našoj galeriji

DHMZ je najavio da će tijekom dana sa zapada prestati oborine te da slijedi djelomično razvedravanje. Kiša će se najdulje zadržati u Dalmaciji, a navečer prema jugu može biti obilnijih pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna. Popodnevna temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 11 na sjeveru do 16 °C na jugu, objavio je DHMZ.

Što nas čeka u ostatku tjedna?

"U nastavku tjedna u unutrašnjosti uglavnom razmjerno hladno, te umjereno do pretežno oblačno, u srijedu i maglovito. Od četvrtka mjestimice kiša, a u petak na zapadu i susnježica i snijeg. Na Jadranu u srijedu prolazno simirivanje, potom opet sve češće kiša i grmljavina te jačanje juga koje će u petak opet okrenuti na buru.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.

DHMZ je istaknuo da se ujutro u kopnenim krajevima ponegdje očekuje magla, ali i mraz uz najnižu temperaturu zraka od -2 do 2, na Jadranu od 4 do 9, prema jugu do 13 °C. Najviša dnevna između 6 i 11, na moru od 12 do 17 °C.